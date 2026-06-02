Vuelo Un hombre salva el día en un vuelo de Frontier al detener a un pasajero que intentó abrir una puerta Josh Longood, de 37 años y originario de Mansfield, Ohio, actuó con rapidez para inmovilizar a un pasajero que agredió a un auxiliar de vuelo de Frontier Airlines. El pasajero intentaba abrir las puertas de salida de emergencia del avión durante un vuelo de Puerto Rico a Chicago entre el 31 de mayo y el 1 de junio

Video Avión de Frontier Airlines golpea a persona en pista durante despegue en Denver

Josh Longood, natural de Mansfield, regresaba a su casa en Chicago tras la despedida de soltero de su hermano en Puerto Rico el 31 de mayo, cuando otro pasajero supuestamente agredió a una azafata e intentó abrir una puerta de salida de emergencia en el vuelo de Frontier.

Longood, de 37 años y graduado de la escuela secundaria Mansfield en 2007, declaró que inmovilizó al hombre una vez durante unos 10 minutos y una segunda vez cuando este logró zafarse de las ataduras. Lo mantuvo bajo control durante otros 20 o 30 minutos hasta que el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Miami.

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Longood dijo que tuvo suerte de tener el sueño ligero y de estar a solo una fila de asientos de distancia cuando ocurrió todo.

En las redes sociales, expresó su satisfacción por el regreso a casa de todos y manifestó su esperanza de que su próximo vuelo sea considerablemente más aburrido. Creía que el sospechoso, un hombre de complexión normal, actuaba de forma errática y que posiblemente había estado bebiendo.

Longood era el hombre idóneo para el puesto: es un exluchador profesional de MMA y actualmente posee un cinturón negro competitivo de BJJ. De día, Longood trabaja como vendedor de dispositivos médicos.

"Estaba hablando y comportándose de forma extraña", dijo. "Me di cuenta de que no se iba a calmar, así que lo vigilé porque había mujeres y niños pequeños alrededor".

Un empleado fue a recoger su bolso, que estaba a su lado, y fue entonces cuando el hombre atacó.

"Reaccioné de inmediato y lo coloqué en una posición segura donde no pudiera lastimar a nadie", dijo Longood. "Me alegra haber estado sentado cerca de él, así pude resolver la situación sin que nadie resultara herido. Mis años de entrenamiento en BJJ me ayudaron a mantener la calma y manejar la situación".

Dijo que lo volvería a hacer si fuera necesario.

"Confío en mi formación y en mis habilidades para afrontar situaciones reales como estas", afirmó.