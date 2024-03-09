Qué encontró (y qué no encontró) el reporte del Pentágono sobre ovnis y vida extraterrestre

Video "Miden como 9 pies, de ojos grandes": familia reporta al 911 que cayeron extraterrestres en su patio trasero

El estudio de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Defensa (AARO, por sus siglas en inglés) analizó las investigaciones del gobierno estadounidense desde 1945 sobre avistamientos reportados de fenómenos anómalos no identificados y concluyó que ninguno muestra evidencias de estar relacionado con vida inteligente extraterrestre.

"Todos los esfuerzos de investigación, en todos los niveles de clasificación, concluyeron que la mayoría de los avistamientos fueron objetos y fenómenos ordinarios y el resultado de una identificación errónea", dice el informe de la AARO, que fue ordenado por el Congreso.

Es una conclusión consistente con esfuerzos anteriores del gobierno de Estados Unidos para evaluar afirmaciones que han cautivado la atención del público durante décadas sobre los más conocidos popularmente como ovnis (objetos voladores no identificados).

Además de no hallar evidencia de que alguno de esos "avistamientos" involucrara signos de vida extraterrestre, se determinó que ni el gobierno estadounidense ni empresas privadas hubieran realizado ingeniería en tecnología extraterrestre y hubieran conspirado para ocultarla al público.

Sin embargo, este informe será revisado por investigadores independientes y teóricos de la conspiración que parecen convencidos de que el gobierno está ocultando evidencia de vida extraterrestre y que ha construido un elaborado conjunto de programas clasificados dedicados a aplicar ingeniería inversa a su tecnología.

Fenómenos ordinarios con "identificación errónea"

Los autores del reporte del viernes dijeron que el propósito era aplicar un análisis científico riguroso a un tema que durante mucho tiempo ha capturado la imaginación del público estadounidense.

"La proliferación de programas de televisión, libros, películas y la gran cantidad de contenido de Internet y redes sociales centrado en temas relacionados (con ovnis) probablemente haya influido en la conversación pública sobre este tema y haya reforzado estas creencias en algunos sectores de la población”.

El informe contrarresta afirmaciones como que la CIA había estado involucrada en la experimentación con tecnología extraterrestre y dijo que un supuesto documento de la comunidad de inteligencia de 1961 sobre la naturaleza extraterrestre de los ovnis en realidad no era auténtico.

"AARO reconoce que muchas personas sostienen sinceramente versiones de estas creencias que se basan en su percepción de experiencias pasadas, las experiencias de otras personas en quienes confían, o medios que creen que son fuentes de información creíble", dice el informe. Hay otro volumen del informe que saldrá más adelante.

No hay evidencia de vida extraterrestre

Los funcionarios estadounidenses se han esforzado por encontrar respuestas a los de avistamientos de ovnis reportados a lo largo de los años, pero nunca se ha identificado evidencia de vida extraterrestre.

Un informe gubernamental de 2021 que revisó 144 avistamientos de aviones u otros dispositivos que aparentemente volaban a velocidades o trayectorias misteriosas tampoco encontró vínculos extraterrestres, pero al final aconsejó realizar una mejor recopilación de datos.

El tema recibió nueva atención el verano pasado cuando un oficial de inteligencia retirado de la Fuerza Aérea testificó ante el Congreso que Estados Unidos estaba ocultando un programa de larga data que recupera y aplica ingeniería inversa a objetos voladores no identificados.