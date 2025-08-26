Video “Trump intenta quebrarnos”: el mensaje del primer ministro de Canadá tras el triunfo de su partido

La Junta de Inmigración y Refugio de Canadá (IRB) reveló este martes que 245 ciudadanos estadounidenses solicitaron refugio en los primeros seis meses de 2025.

Esta cifra, que ya supera a todas las solicitudes presentadas en 2024, es la más alta de solicitudes presentadas por estadounidenses desde 2019.

Las solicitudes de asilo de ciudadanos estadounidenses van en aumento

Los datos de la IRB muestran que en todo 2024 se presentaron 204 solicitudes de asilo por parte de ciudadanos estadounidenses, mientras que solo en el primer semestre de 2025 ya suman 245.

Aunque su proporción sobre el total de solicitudes sigue siendo reducida — un universo de 55,000— es la cifra más alta de solicitudes presentadas por estadounidenses desde 2019.

Los registros canadienses no especifican las razones detrás del aumento, pero varios factores parecen estar impulsando la tendencia.

Abogados consultados por Reuters reportaron un incremento de clientes transgénero que consideran que no tienen un lugar seguro en su propio país. Una mujer trans de Arizona explicó que viajó a Canadá en abril para pedir refugio, y otra madre describió su caso de asilo en nombre de su hija trans menor de edad.

También Amelia Wilson, directora de la Clínica de Justicia Migratoria de la Universidad Pace, detalló a Newsweek que cree que muchos estadounidenses que buscan asilo en Canadá lo hacen principalmente por sus opiniones políticas.

Señaló que profesionales como periodistas, abogados y activistas, pueden sentirse vulnerables a represalias políticas y perciben Canadá como un entorno más seguro para continuar su trabajo o su defensa.

Para acreditar su pedido, los solicitantes deben convencer a la IRB de que ninguna región de Estados Unidos es segura para ellos. Recientemente, el organismo incorporó informes de organizaciones como Human Rights Watch a su paquete de documentación nacional, aportando un contexto adicional sobre las condiciones en Estados Unidos.

Sobre el aumento de solicitudes de asilo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que las personas que solicitan estatus de refugiado en Canadá dejarían espacio para quienes enfrentan un miedo y una persecución reales.

En declaraciones a Newsweek, la vocera Anna Kelly cuestionó: “¿Por qué le importa a Newsweek este 0.00007 por ciento de la población que quiere más impuestos, peor cuidado de salud y políticas comerciales antiestadounidenses?”.

