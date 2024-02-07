Las claves del misterioso accidente del helicóptero militar de EEUU en el que perdieron la vida cinco infantes de marina

Video Lo que se sabe del accidente de helicóptero en California en el que viajaban cinco marines

El Cuerpo de Marines de EEUU confirmó este jueves la muerte de los cinco marines que iban a bordo del helicóptero de la Infantería de Marina de EEUU siniestrado la noche del martes en una zona montañosa de California.

El miércoles había sido localizada la aeronave y a pesar de una gran nevada en la zona y malas condiciones climáticas en general continuaron las tareas de búsqueda para dar con el paradero de los cinco tripulantes.

En un comunicado publicado este jueves en el que confirmaron la muerte de los cinco militares, la Tercera Ala de Aviación del Cuerpo de Marines dijo que habían puesto en marcha los esfuerzos para recuperar sus restos, así como iniciado una investigación para aclarar lo ocurrido.

Dónde fue localizado el helicóptero

La aeronave fue localizada por los equipos de Cal Fire en un área montañosa cerca de Pine Valley, California, en las afueras de San Diego, cerca de las 9 am hora local.

La búsqueda del helicóptero de la Infantería de Marina que transportaba cinco soldados de Nevada a California, comenzó inmediatamente después de que se reportara su desaparición el martes, en medio de una tormenta de proporciones históricas.

¿Qué se sabe de los marines fallecidos en el accidente?

El comunicado de la Tercera Ala de Aviación del Cuerpo de Marines señala que las identidades de los fallecidos no serían publicadas hasta que pasaran 24 horas desde que sus seres cercanos fueran informados.

Aunque no se conocen aún sus identidades se sabe que los cinco estaban asignados al Escuadrón de Helicópteros Pesados 361, al Grupo de Aviones 16 y a la Tercera Ala Aeronaútica de la Infantería de Marina.

“Es con profunda tristeza que comunico la pérdida de cinco extraordinarios marines”, señaló el general Michael Borgschulte, comandante de ese cuerpo.

"A las familias les enviamos nuestras más profundas condolencias y nuestro compromiso de asegurarles apoyo y cuidados en estos momentos tan difíciles", agregó el general. "Aunque entendemos los inherentes riesgos del servicio militar, cualquier pérdida de vidas siempre es complicada".

De qué tipo de helicóptero se trata

El helicóptero desaparecido es un Sikorsky CH-53E Super Stallion, una poderosa aeronave de casi 100 pies de largo capaz de transportar hasta 16 toneladas de carga. La Infantería de Marina cuenta con una flota de 136 de estos helicópteros.

Según sitio web del Comando de Sistemas Aéreos Navales “el CH-53E Super Stallion es un helicóptero de carga pesada utilizado por los marines de todo el mundo”y “es capaz de transportar rápidamente tropas y equipos desde barco a la costa: lanzar asaltos anfibios, facilitar la logística y el mantenimiento, proporcionar sostenimiento y suministros y equipar al combatiente para el éxito de la misión”.

“El Super Stallion es capaz de levantar equipo militar pesado, pero aún así es lo suficientemente compacto como para ser transportado en barcos de guerra anfibios desde donde puede despegar con 16 toneladas de carga y entregarla a 50 millas de distancia antes de regresar a la base” indica el website.

El Super Stallion es apodado por los marines como el "fabricante de huracanes" debido a la fuerte y gran cantidad de turbulencias que generan sus tres motores.

Cuál era la misión del helicóptero en el momento de su desaparición

El helicóptero se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento de rutina desde la Base de la Fuerza Aérea de Creech, al noroeste de Las Vegas, hasta la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar en San Diego.

Según un comunicado de la Tercera Ala Aeronaútica de la Infantería de Marina, el helicóptero fue declarado como retrasado el martes en la noche cuando volaba en medio de una poderosa tormenta que provocó lluvias récord, inundaciones y deslizamientos de tierra durante tres días consecutivos.

No está claro si el helicóptero se estrelló o consiguió aterrizar.