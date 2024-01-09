Cambiar Ciudad
Muertes

Encuentran dentro de una nevera el cuerpo de una enfermera de la que nadie supo por 9 años

El hallazgo tuvo lugar en una vivienda de una comunidad del noreste de la ciudad de San Diego. Las autoridades, después de dos semanas, lograron identificar a la persona encontrada sin vida, una mujer de unos 81 años que trabajó como enfermera.

Por:
Univision
Video Matan a puñaladas a un migrante en un refugio para solicitantes de asilo en Nueva York

El hallazgo dentro de una nevera de un cuerpo sin vida de una mujer de la que nadie supo por nueve años en una comunidad del noroeste San Diego puso en alerta a la policía y recolvió el enigma sobre la identidad de la persona encontrada.

El pasado 23 de diciembre, el Departamento de Policía de San Diego informó en un boletín de prensa que un día antes habían recibido una llamada de una familia que estaba de visita en el domicilio que alertó del macabro hallazgo.

La vivienda ubicada en el bloque 4900 de la avenida Zion de San Diego donde fue hallado el cuerpo de Mary Margaret Haxby-Jones, una mujer blanca de unos 81 años.
La vivienda ubicada en el bloque 4900 de la avenida Zion de San Diego donde fue hallado el cuerpo de Mary Margaret Haxby-Jones, una mujer blanca de unos 81 años.
Imagen Google Street View.

Por la naturaleza del reporte, policías de la unidad especializada en homicidios se dirigieron a domicilio ubicado en el bloque 4900 de la avenida Zion, de la comunidad de Allied Gardens, en el noreste de San Diego.

Ahí, dentro de la casa, en una nevera industrial —similar a la que son utilizadas para almacenar carnes— hallaron un cuerpo que se creyó era de una mujer.

Identifican a la mujer de la nevera

El jueves pasado, la Policía de San Diego indicó que el cuerpo hallado era de Mary Margaret Haxby-Jones, una mujer blanca de unos 81 años.

“Los detectives creen que en algún momento antes del descubrimiento de su cuerpo, ella vivía en la dirección de la avenida Zion”, sostuvo la policía en el comunicado.

La causa de la muerte no fue establecida y aseguraron que continúa bajo investigación por parte de la Oficina del Médico Forense.

Las autoridades añadieron que en el cuerpo no se observó ninguna lesión traumática evidente y que el caso continúa bajo investigación como muerte sospechosa.

Los detectives creen que es posible que Haxby-Jones haya estado desaparecida o muerta desde hace nueve años y dijeron estar interesados en hablar con cualquier persona que pueda haberla conocido o tener información relevante sobre ella.

Haxby-Jones trabajó como enfermera

El periódico Los Angeles Times publicó que Haxby-Jones trabajó como enfermera anestesista en el Hospital Kaiser Permanente de San Diego desde 1980 hasta 1999, cuando renunció a su trabajo.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Mary Margaret Haxby-Jones y queremos expresar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos", dijo un portavoz en un comunicado.

"Mary Margaret será recordada como una profesional de la salud dedicada y todos nosotros en Kaiser Permanente que tuvimos el privilegio de trabajar junto a ella la extrañaremos mucho".

