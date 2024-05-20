La ola de leyes antiinmigrantes se ha extendido por varios estados de EEUU. Sigue las últimas noticias en Univision.
Quiz
Cuánto sabes de las visas B1/B2 para viajes de negocios y/o turismo a Estados Unidos
Contesta estas preguntas y descubrirás si sabes lo suficiente sobre visas B1/B2.
Por: JORGE CANCINO
Publicado 20 May 2024 – 10:20 AM EDT
Durante el año fiscal 2023 el Departamento de Estado de Estado de Estados Unidos emitió más de 10 millones de visas de no inmigrante a través de sus consulados y embajadas en todo el mundo. De ellas, casi 8 millones correspondieron a bisas B1/B2, utilizadas con propósito de viajes de negocios o turismo.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reporta que durante el mismo período de tiempo registró 3,037,742 admisiones de visas B1 y 24,516,996 admisiones de visas B2. Cabe señalar que un titular de visa B1/B2 puede registrar durante un año una o más admisiones a Estados Unidos.
Pregunta 1 de 20
¿Dónde se solicitan las visas B1/B2?
En el servicio de inmigración (USCIS)
En el consulado o embajada de Estados Unidos
En la embajada de su país en Washington
Ninguna de las anteriores
Pregunta 2 de 20
¿Cuál es el principal requisito para pedir una visa B1/B2?
Demostrar el interés por viajar
Demostrar que tiene un boleto aéreo
Demostrar que tiene un empleo en su país de origen
Demostrar que no tiene intenciones de abandonar su país de origen
Pregunta 3 de 20
Si usted vive en otro país, ¿qué debe hacer para pedir una visa B1/B2?
Demostrar que tiene residencia legal en el país donde pide la visa B1/B2
Demostrar que tiene dinero para viajar
Demostrar que quiere ir de vacaciones a Estados Unidos
Demostrar que no tiene deudas
Pregunta 4 de 20
¿Puede trabajar en Estados Unidos con una visa B1/B2?
Sólo si tiene un título universitario
Sólo si le pagan el salario mínimo
No
Sólo si se trata de un trabajo de medio tiempo (part time)
Pregunta 5 de 20
¿Qué pruebas debe presentar cuando pide una visa B1/B2?
Evidencias que demuestren el propósito del viaje
Evidencias que demuestren que volverá a su país de residencia habitual
Probar que tiene los recursos necesarios para pagar los gastos del viaje
Todas las anteriores
Pregunta 6 de 20
Si me otorgan una visa B1/B2, ¿tengo garantizada mi entrada a Estado Unidos?
Sí
No
Sólo si viajo en avión
Sólo si entro por un puerto fronterizo terrestre
Pregunta 7 de 20
¿Qué razones consulares existen para que me nieguen una visa B1/B2?
Uso de drogas y/o contrabando de personas
Crímenes de carácter moral y/o haber estado indocumentado en Estados Unidos
Usar documentos falsos o no pagar impuestos
Todas las anteriores
Pregunta 8 de 20
¿Cuánto tiempo puedo permanecer en Estados Unidos con una visa B1/B2?
El tiempo que me autoriza el agente de la Oficina de Aduana y Control Fronterizo (CBP) en el puerto de entrada
90 días
180 días
30 días
Pregunta 9 de 20
¿Qué pasa si durante la entrevista consular para una visa B1/B2 muestro intención de quedarme en EEUU?
El cónsul me explicará que no puedo quedarme
El cónsul me dirá que debo asistir a una segunda entrevista
El cónsul inmediatamente cancelará mi solicitud de visa
El cónsul seguirá adelante con la entrevista
Pregunta 10 de 20
¿Cuánto tiempo dura la visa B1/B2 en el pasaporte?
Indefinidamente
10 años con múltiples entradas
Sólo permite un ingreso
Todas las anteriores
Pregunta 11 de 20
Si me rechazan la solicitud de una visa B1/B2, ¿puedo apelar la decisión?
Sei, inmediatamente
En un plazo de 30 días
No, las decisiones consulares no son apelables
Sí, tiene hasta 6 meses para presentar una apelación
Pregunta 12 de 20
Si me niegan una solicitud de visa B1/B2, ¿puedo pedir volver a pedirla?
No
Debe primero apelar la decisión de rechazo
Debe esperar 30 días
Sí, complete un nuevo formulario DS-160 y pida una visa B1/B2
Pregunta 13 de 20
¿Para qué sirve la visa B1?
Para viajes de negocios o participar en actividades comerciales legítimas
Para actividades de turismo
Para trabajar
Para estudiar
Pregunta 14 de 20
¿Para qué sirve la visa B2?
Para entrar a Estados Unidos y poder trabajar
Para actividades de turismo
Para estudiar en la universidad
Para iniciar un proceso de residencia
Pregunta 15 de 20
¿Qué actividades puedo hacer bajo la visa B1?
Consultar con asociados de negocios
Participar en conferencias científicas o de negocios
Negociar un contrato y/o participar en litigios
Todas las anteriores
Pregunta 16 de 20
¿Qué sucede si en el puerto de entrada el agente fronterizo descubre que vengo a trabajar a EEUU con una visa B1/B2?
Cancelará la visa y negará mi ingreso al país
Me advertirá que si me descubren trabajando me deportarán
No dirá nada y me dejará entrar
Marcará mi visa para advertir futuros ingresos
Pregunta 17 de 20
¿Puedo renovar el tiempo de estadía de mi visa B1/B2?
No
Sí, por medio del formulario I-539 y pedir una extensión de tiempo
No es necesario
Sólo aviso en el aeropuerto al momento de salir
Pregunta 18 de 20
¿Puedo viajar dentro de Estados Unidos con una visa B2?
Sólo a los estados autorizados por el agente fronterizo que sella el pasaporte
Sólo al estado donde ingresa al país
No hay restricción de viaje dentro de Estados Unidos
Debe pedir permiso en cada estado que visite
Pregunta 19 de 20
Si me niegan un trámite de vida, ¿afecta mi récord migratorio?
Sí, en su expediente aparecerá la negación y los motivos que tuvo el cónsul para rechazar el pedido de visa
El expediente queda limpio
El expediente se borra a los 30 días
Ninguna de las anteriores
Pregunta 20 de 20
¿Qué otro uso tiene la visa B1/B2?
Razones médicas y participar en eventos sociales
Estudiantes de corta estadía (un semestre)
Estudiantes que inician el proceso de universidad y/o ministros religiosos o misioneros
Todas las anteriores
Llevas 0 preguntas acertadas
de un total de 20
de un total de 20
Nota: Univision Noticias consultó a abogados de inmigración para este quiz.