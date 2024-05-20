Cuánto sabes de las visas B1/B2 para viajes de negocios y/o turismo a Estados Unidos

La ola de leyes antiinmigrantes se ha extendido por varios estados de EEUU. Sigue las últimas noticias en Univision.

Contesta estas preguntas y descubrirás si sabes lo suficiente sobre visas B1/B2.

Durante el año fiscal 2023 el Departamento de Estado de Estado de Estados Unidos emitió más de 10 millones de visas de no inmigrante a través de sus consulados y embajadas en todo el mundo. De ellas, casi 8 millones correspondieron a bisas B1/B2, utilizadas con propósito de viajes de negocios o turismo.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reporta que durante el mismo período de tiempo registró 3,037,742 admisiones de visas B1 y 24,516,996 admisiones de visas B2. Cabe señalar que un titular de visa B1/B2 puede registrar durante un año una o más admisiones a Estados Unidos.