Trump vuelve a arremeter contra los demócratas y los medios de comunicación, acusándolos de “perder el rumbo”
A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano remarcó que, a pesar de que Estados Unidos gane la guerra, los medios le darán el triunfo a Irán
Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | jueves 14 de mayo de 2026
Este lunes 18 de mayo, el presidente Donald Trump arremetió otra vez contra los medios de comunicación y los demócratas, acusándolos de estar del lado de la República Islámica.
A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano remarcó que, a pesar de que Estados Unidos gane la guerra, el The New York Times, el China Street Journal, la CNN y los demás medios de comunicación de noticias titularían que Irán tuvo una “victoria magistral y brillante”.
“Los demócratas y los medios de comunicación han perdido completamente el rumbo. Se han vuelto completamente locos”, afirmó Trump.
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