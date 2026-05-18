Donald Trump

Trump vuelve a arremeter contra los demócratas y los medios de comunicación, acusándolos de “perder el rumbo”

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano remarcó que, a pesar de que Estados Unidos gane la guerra, los medios le darán el triunfo a Irán

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Este lunes 18 de mayo, el presidente Donald Trump arremetió otra vez contra los medios de comunicación y los demócratas, acusándolos de estar del lado de la República Islámica.

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Estados Unidos

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano remarcó que, a pesar de que Estados Unidos gane la guerra, el The New York Times, el China Street Journal, la CNN y los demás medios de comunicación de noticias titularían que Irán tuvo una “victoria magistral y brillante”.

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“Los demócratas y los medios de comunicación han perdido completamente el rumbo. Se han vuelto completamente locos”, afirmó Trump.

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