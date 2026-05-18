Trump vuelve a arremeter contra los demócratas y los medios de comunicación, acusándolos de “perder el rumbo”

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | jueves 14 de mayo de 2026

Este lunes 18 de mayo, el presidente Donald Trump arremetió otra vez contra los medios de comunicación y los demócratas , acusándolos de estar del lado de la República Islámica.

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A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano remarcó que, a pesar de que Estados Unidos gane la guerra, el The New York Times, el China Street Journal, la CNN y los demás medios de comunicación de noticias titularían que Irán tuvo una “victoria magistral y brillante”.