National Mall Otra renovación de Trump enfrenta obstáculos: demandan contra uso de pintura azul en Lincoln Memorial Una ONG sin fines de lucro de Washington D. C. solicitó a un juez que impida que la administración Trump modifique el estanque reflectante del Monumento a Lincoln. La Cultural Landscape Foundation presentó una demanda en la que alega que el repintado en azul del fondo del estanque por parte de la administración viola las leyes federales de conservación

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Una organización sin fines de lucro con sede en Washington solicitó a un juez que obligue a la administración Trump a detener las obras en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln y a restaurar los elementos históricos de uno de los lugares más emblemáticos del National Mall.

En una demanda presentada el lunes, The Cultural Landscape Foundation afirmó que las medidas de la administración para repintar de azul el fondo del estanque sin someterse a las revisiones pertinentes infringían las leyes federales de preservación que rigen los sitios históricos. El grupo argumentó que los cambios en el estanque forman parte de un esfuerzo más amplio del presidente Donald Trump por impulsar renovaciones drásticas en Washington sin las revisiones adecuadas y socavan el carácter de la zona.

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"La intención del diseño, crear una superficie reflectante que sea subordinada, es fundamental para la conexión visual y espacial solemne y sagrada entre el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln", dijo Charles A. Birnbaum, presidente y director ejecutivo del grupo, en un comunicado. "Una cuenca teñida de azul es más apropiada para un centro turístico o un parque temático".

Trump ha mostrado un interés personal en el proyecto, calificando la zona de "sucia" antes de que los trabajadores repintaran el Estanque Reflectante de un color que él ha denominado "azul bandera estadounidense". Su caravana pasó por encima de un Estanque Reflectante vaciado y repintado la semana pasada para darle la oportunidad de revisar el proyecto de primera mano.

En un evento celebrado en el Jardín de las Rosas el lunes por la noche, Trump dijo que el estanque se reabriría "en algún momento de la próxima semana, o la siguiente". No mencionó la demanda en sus comentarios, pero dijo que el resultado final sería hermoso y rechazó las críticas de que se trataba simplemente de una nueva capa de pintura. "Esto no es pintura", dijo. "Es algo muy sofisticado".

La demanda fue presentada contra el departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales, que supervisan gran parte de las renovaciones en curso en Washington. Katie Martin, portavoz del Departamento del Interior, dijo en un comunicado que Trump "ha hecho más por convertir la capital de nuestra nación en un faro resplandeciente que cualquier otro presidente en la historia de este país".

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"El departamento se enorgullece del trabajo que está llevando a cabo nuestro Servicio de Parques para garantizar que este lugar mágico pueda disfrutarse no solo para nuestro 250 aniversario, sino para muchas generaciones venideras", dijo.

Durante el último año, Trump ha demolido el ala este para dar paso a un salón de baile. Su nombre se añadió a las fachadas del Instituto Estadounidense de la Paz y del Centro Kennedy, que planea cerrar para una renovación de dos años. Su rostro adorna una pancarta en la sede del Departamento de Justicia, entre otros lugares. Está presionando para que se construya un arco triunfal cerca del Cementerio de Arlington y ha cerrado parques, incluida la Plaza Lafayette frente a la Casa Blanca, para su rehabilitación.