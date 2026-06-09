Migrantes A un año de las redadas en Los Ángeles: el miedo vacía las calles y asfixia al Distrito de la Moda Los daños económicos para la comunidad latina por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que iniciaron el año pasado son permanentes e insostenibles para los dueños de comercios en el centro de Los Ángeles, California

Video Calles vacías por miedo a ICE: Negocios del Distrito de la Moda en LA luchan por no quebrar

Los daños económicos para la comunidad latina por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de (ICE) son permanentes para los dueños de comercios de Los Ángeles, California.

Durante años, el negocio de Leonor Torres y su esposo fue una de las primeras opciones para mujeres y hombres que buscaban adquirir un traje, vestido o conjunto especial.

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Diseños de lujo, coloridos o exclusivos para celebrar quince años, graduaciones, una boda o asistir a un evento especial eran parte de los servicios que ofrecía junto con su esposo en el Distrito de la Moda del centro de Los Ángeles.

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Pero todo cambió. Las redadas de los agentes migratorios que iniciaron en Los Ángeles hace un año obligaron a las personas a no salir de sus hogares y mucho menos acercarse a lugares céntricos, como el negocio de Leonor, donde se pueden ser detenidos.

“A todos nos afectó, viene junio, me acuerdo exactamente, era un viernes, porque todos aquí escuchamos es migración, ahí viene, está allá en la otra calle, y fíjate que todos empezaron a correr”, comentó en entrevista con N+ Univisión.

Calles vacías y ventas bajas

El recuerdo de ese primer operativo, marca su presente. Desde ese momento las calles se vaciaron y los clientes desaparecieron.

“Ahora, como si tú te das cuenta, a como era antes esto, está solo”, explica.

El temor de las redadas afecta su negocio. Es mediodía y no ha hecho ninguna venta, agravando la situación por la que pasa.

“Es por ejemplo, las ventas del día, pero ahorita son las 12 del mediodía y no hemos vendido nada”, comenta.

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La situación es difícil, reconoce su esposo Joel Gálvez al mencionar que están haciendo todo lo posible para mantener su negocio abierto ante la falta de compradores. Las ventas cayeron 13%.

Tenemos que seguir; no hay otra alternativa. Hasta a los americanos están agarrando, gente con papeles”, menciona.

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Su esposa también acepta que están haciendo lo imposible para no cerrar por la falta de gente originada por las redadas del ICE. Pero el esfuerzo no ha evitado el despido de algunos trabajadores que llevan años laborando con ellos.

Me parece que cuando Trump empieza a hacer todo esto de las redadas, no miró el otro lado de la moneda, que era que muchos latinos somos dueños de negocios por años y pagamos muchos impuestos”, comenta.

Adaptarse o cerrar las cortinas

Los retos que ambos enfrentan los han llevado a buscar alternativas para vender sus productos. La opción se presentó a través de las redes sociales. Una trabajadora se pone los diseños y los muestra al público en videos cortos.

Esto no ha llevado a buscar nuevas ideas y todo lo que tenemos en inventario, la muchacha lo muestra, se lo pone y ella lo vende en TikTok Shop”, explica.

La nueva modalidad los ha ayudado y es una alternativa para continuar con la venta de vestidos o trajes de diseño de hasta 1,000 dólares. Mientras ese momento regrese, es necesario adecuarse a conjuntos de pequeñas fiestas o eventos que se siguen celebrando.