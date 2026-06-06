iglesias Disputa en la frontera: el santuario católico donde se unen mexicanos y estadounidenses podría ser dividido por el muro Mount Cristo Rey es un santuario religioso católico en la frontera sur del país. Ahí, mexicanos y estadounidenses se han reunido para vivir su fe. Sin embargo, el sitio está siendo disputado para instalar el muro fronterizo

Video EEUU acelera construcción de muro fronterizo al sur de Texas

El sol apenas comenzaba a asomar por encima de las montañas Franklin cuando la gente empezó a llegar al aparcamiento situado en la base del mount Cristo Rey para su excursión matutina.

A media mañana, familias, clubes de senderismo e individuos se congregaban en el sendero que conducía al monumento de piedra caliza de 9 metros de altura que representa a Jesús con los brazos extendidos en la cruz, con vistas a la región fronteriza.

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Desde la cima, los excursionistas pueden divisar dos países, Estados Unidos y México, así como los estados estadounidenses de Nuevo México y Texas, y el estado mexicano de Chihuahua.

El muro fronterizo se observa desde el lado mexicano en la base del Mount Cristo Rey el 30 de mayo de 2026, cerca de Sunland Park, Nuevo México, mientras el gobierno federal planea ampliar las barreras a lo largo de este tramo de la frontera entre Estados Unidos y México. Imagen Omar Ornelas

Sadie Salinas, de 38 años, fue una de las personas que llegaron al amanecer para subir a la montaña el sábado 30 de mayo. Nunca había estado allí, pero escuchó la historia del lugar y pensó en las decenas de miles de peregrinos que habían hecho la caminata antes que ella mientras subía hacia la cruz.

Sin embargo, a pesar de conocer la historia, Salinas dijo que desconocía la proximidad de la montaña a la frontera y el plan de la administración Trump de extender el muro fronterizo a lo largo de la base sur del Mount Cristo Rey.

"No sabía que no había muro en este lado de la montaña, ni siquiera una valla. Es realmente interesante ver cómo, a estas alturas, estamos todos conectados", dijo Salinas mientras miraba hacia la frontera.

"Es un poco triste pensar que, siendo algo tan sagrado, pudieran cortarlo y empezar a dinamitarlo... Entiendo la necesidad de protegerlo, pero tal vez haya una mejor manera de hacerlo que deshonrando esta montaña."

Un grupo de excursionistas, liderados por Lisa Enriquez, ascendió al Monte Cristo Rey al amanecer del 30 de mayo de 2026, cerca de Sunland Park, Nuevo México. Enriquez, fundadora del grupo de actividades al aire libre We Hike, organizó la caminata matutina mientras familias y visitantes se dirigían hacia el monumento de piedra caliza de 8,8 metros de altura con vistas a la frontera entre Estados Unidos y México. Imagen Omar Ornelas

Desde 1939, excursionistas, ciclistas y peregrinos católicos han ascendido a la montaña, un lugar sagrado para los fieles a ambos lados de la frontera. La montaña cobra especial importancia el Viernes Santo, atrayendo a miles de personas de ambos lados de la frontera para celebrar la Pascua.

Los planes de construcción han generado preocupación de que el proyecto del muro fronterizo pueda convertirse en un símbolo de división. El Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que el muro no obstaculizará el acceso al sendero que serpentea por la montaña.

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«El acceso al santuario no se verá afectado, ya que todos los asistentes ingresan desde el lado estadounidense», declaró un portavoz del DHS. «Las únicas personas que podrían verse afectadas por el muro fronterizo son los inmigrantes indocumentados que intentan ingresar ilegalmente a nuestro país».

Salinas se unió a la excursión tras ver una publicación de Lisa Enriquez, fundadora de la organización We Hike, que trabaja para crear comunidad y brindar educación sobre la naturaleza desde 2023. Han organizado excursiones por toda la región para fortalecer la comunidad y crear conciencia.

Enriquez, de 51 años, organizó al grupo de más de 20 personas para la caminata matutina. Esperaba que muchos de los participantes comprendieran mejor el avance del muro fronterizo.

"Todo esto es un lugar enorme al que la gente viene de excursión y de peregrinación", dijo Enríquez "(El muro fronterizo) va a acabar con eso".

El muro fronterizo se observa desde el lado mexicano en la base del Mount Cristo Rey el 30 de mayo de 2026, cerca de Sunland Park, Nuevo México, mientras el gobierno federal planea ampliar las barreras a lo largo de este tramo de la frontera entre Estados Unidos y México. Imagen Omar Ornelas

Ella observa desde arriba el tramo de 1,3 millas al pie de la montaña, a cientos de pies de la cima, donde se proyecta construir el nuevo muro fronterizo. Montones de tierra proyectan sombras hacia el suroeste, en dirección a donde actualmente se detiene la construcción del muro.

"Cuando uno dinamita la montaña y destruye el ecosistema", dijo Enríquez, "no hay solución".

El presidente ha querido extender el muro fronterizo en la base del Mount Cristo Rey desde 2017

Esta franja de tierra es una de las últimas regiones del área de El Paso que no cuenta con muro fronterizo, pero se ha convertido en una ruta popular para el tráfico de migrantes. La administración Trump busca extender el muro fronterizo para bloquear esta ruta.

El Monumento Dos se observa en la base del Monte Cristo Rey el 29 de abril de 2026, donde se prevé la construcción de un muro fronterizo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Imagen Omar Ornela

El tramo abierto de la frontera ha generado una sensación de inseguridad en la zona, con robos, vandalismo y agresiones, explicó Rubén Escandón Jr., miembro del Comité de Restauración del Mount Cristo Rey. Su grupo lleva décadas manteniendo y protegiendo la montaña, reparando los daños sufridos en el lugar.

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Considera que el muro es necesario para proteger el monumento y crear un entorno seguro para los peregrinos y turistas que vienen a escalar la montaña.

"Nuestro objetivo y nuestra intención es preservar el Mount Cristo Rey. En el pasado, la cerca que se construyó desde San Diego hasta el Valle de Texas dejó un hueco de aproximadamente dos kilómetros y medio detrás de Cristo Rey. Esto creó un canal para el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de todo tipo de personas que transitan por allí", dijo Escandón Jr.

Proyectos de muro en todo el sector de El Paso y la frontera sur

El muro fronterizo del Mount Cristo Rey es uno de los numerosos proyectos de muros en construcción a lo largo de la frontera sur. La administración Trump también busca implementar mejoras tecnológicas como parte de una estrategia de "muros inteligentes". Asimismo, está reemplazando las estructuras existentes y construyendo muros secundarios desde California hasta Texas.

En la imagen, tomada desde el lado mexicano de la frontera, se observa un muro fronterizo en la base del Mount Cristo Rey, donde parte de la roca fue dinamitada para su construcción el 29 de abril de 2026. Imagen Omar Ornelas

En el sector de El Paso, que se extiende desde la frontera de Nuevo México con Arizona hasta el condado de Hudspeth en Texas, existen al menos cinco proyectos de muro fronterizo, incluido el de Mount Cristo Rey.

La administración Trump adjudicó en octubre de 2025 contratos, por un valor de hasta 1.590 millones de dólares, a la empresa conjunta BCCG, con sede en Montgomery, Alabama, y a la empresa conjunta Barnard Spencer, con sede en Bozeman, Montana. Barnard Construction Company recibió otro contrato en abril de 2026 para la construcción de un muro fronterizo secundario al este de Santa Teresa, en dirección a la frontera con Arizona, por un valor de 1.580 millones de dólares, según un documento publicado en USASpending.gov.

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La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, otorgó exenciones para la construcción del muro fronterizo en un tramo de 8.5 millas del proyecto en el sector de El Paso, incluyendo el proyecto ubicado debajo del Mount Cristo Rey, en junio de 2025. Esto allanó el camino para que los proyectos avanzaran sin realizar informes de impacto ambiental y cultural.

Existen proyectos para construir un muro fronterizo secundario en la meseta al oeste del Mount Cristo Rey

Otro tramo del muro se encuentra en construcción cerca de Anapra, México, más cerca de la montaña, con zanjas de entre seis y nueve pies de profundidad listas para la colocación de secciones del muro.

Al este, hay un proyecto para reemplazar secciones del muro fronterizo en El Paso con estructuras pintadas de negro.

La construcción del nuevo muro hacia el oeste se acerca a los terrenos propiedad de la Iglesia Católica, lo que está generando un conflicto legal entre la Iglesia y la administración Trump.

La diócesis de Las Cruces impugna la apropiación de tierras de Trump

El gobierno federal pretende expropiar una parte de las 14.2 acres cercanos al Mount Cristo Rey, propiedad de la Diócesis Católica de Las Cruces, mediante el derecho de expropiación forzosa. Sin embargo, la diócesis está respondiendo a esta expropiación intentando impedir que el gobierno federal se apropie de terrenos en el condado de Doña Ana.

Un helicóptero de CBP realiza maniobras alrededor de una colina justo debajo del Monte Cristo Rey, en el lado estadounidense de la frontera internacional entre México y Estados Unidos. El helicóptero sobrevolaba la zona mientras un grupo de migrantes intentaba ingresar a Estados Unidos sin ser detectados el 16 de enero de 2025. Imagen Omar Ornelas

La diócesis presentó una demanda contra la medida para tomar el control de la base del Mount Cristo Rey.

«La construcción de un muro fronterizo a través de este lugar sagrado o a lo largo de él podría dañar irreparablemente su carácter religioso y cultural, obstruir las rutas de peregrinación y convertir este espacio sagrado en un símbolo de división», declaró la Diócesis de Las Cruces en los documentos legales presentados.

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«Cualquier acción federal para expropiar estas tierras, construir barreras físicas o impedir el acceso al Mount Cristo Rey constituiría una grave violación de la libertad religiosa y del derecho al culto».

Kathryn Brack Morrow, la abogada que representa a la diócesis, calificó el intento de utilizar la expropiación forzosa para tomar el terreno como "una afrenta a la libertad religiosa".

Arturo Bañuelas, monseñor y párroco jubilado de la Diócesis Católica de El Paso, dijo que el Mount Cristo Rey tiene "un gran simbolismo" para la región fronteriza.

"La estatua de Cristo, con los brazos extendidos, es un símbolo de bienvenida; es un símbolo de bienvenida a la vida con Dios. Es un símbolo de bienvenida a la comunidad fronteriza. Es un símbolo de bienvenida a las personas que son diferentes entre sí. Y es la apertura de Cristo al abrir los brazos para acogernos mutuamente y tratarnos con dignidad y respeto", dijo Bañuelas.

Cruces peligrosos



Entre los argumentos de quienes defienden la construcción del muro que atraviesa el paso del Mount Cristo Rey, se encuentra el de que protegerá no solo a los excursionistas y peregrinos que ascienden a la montaña, sino también a los propios migrantes.

Un grupo de migrantes espera en el lado mexicano de la frontera, en las laderas del Monte Cristo Rey, tras ser avistados por agentes de la Patrulla Fronteriza el 16 de enero de 2025. Imagen Omar Ornelas



La travesía para los migrantes que cruzan el Mount Cristo Rey puede ser peligrosa. Este riesgo quedó de manifiesto el 14 de mayo, cuando a las 3 de la madrugada se recibió una llamada de emergencia al Departamento de Bomberos de Sunland Park en nombre de dos personas que habían caído del monte.

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Ambos fueron trasladados al Centro Médico Universitario de El Paso, pero ninguno sobrevivió. Una de las víctimas, una venezolana de 21 años llamada Saraith de Valle Nieves Márquez, fue declarada muerta por la Oficina del Médico Forense de El Paso días después, el 19 de mayo.

Estas muertes constituyen la última tragedia en la frontera, donde migrantes han fallecido en el desierto, al caer desde la montaña o desde el muro fronterizo. Los defensores de los migrantes señalan que medidas disuasorias como el muro fronterizo los empujan a condiciones más peligrosas en lugares más remotos.

El 30 de mayo de 2026, excursionistas suben al Mount Cristo Rey, cerca de Sunland Park, Nuevo México, mientras los grupos comienzan el ascenso temprano por la mañana hacia el monumento en la cima de la colina que domina la región fronteriza. Imagen Omar Ornelas



"Dadas las nuevas tecnologías y otras formas de vigilancia masiva, las persecuciones no solo son peligrosas, sino también innecesarias", afirmó Juan Ortiz, organizador de Casa Carmalita en El Paso.

"Las caídas desde el muro fronterizo y las muertes por exposición a la intemperie debido a la creación de grandes proyectos de infraestructura como el muro, los centros de datos, etc. (Que empujan a la gente cada vez más hacia el desierto) van en aumento. Una y otra vez, la política de disuasión ha demostrado crear condiciones aún más peligrosas en un entorno que ya de por sí es peligroso para las personas". Señaló Ortiz.

Efectos duraderos del muro fronterizo



La construcción de nuevas barreras coincide con el menor número de encuentros fronterizos en décadas en la frontera sur. La Patrulla Fronteriza de EE. UU. reporta 76,568 encuentros con migrantes a lo largo de las 1,954 millas de la frontera sur entre octubre de 2025 y abril de 2026.

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En el sector de El Paso, se registraron menos de 9,000 encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes durante el mismo período.

Sin embargo, los esfuerzos de la administración Trump por ampliar o reemplazar rápidamente el muro de la frontera sur han generado controversia, ya que las empresas constructoras buscan erigir las barreras con rapidez.

Contratistas han dañado sitios sagrados a lo largo de la frontera, tanto en California como en Arizona. Equipos de construcción han excavado la sagrada montaña Kuuchamaa en California, mientras que otro equipo dañó un enorme geoglifo con forma de pez de 1000 años de antigüedad llamado "Las Playas Intaglio" en Arizona. La destrucción de estos sitios se produce después de que el DHS hiciera una excepción con las leyes culturales y ambientales para poder construir nuevas estructuras.

Aunque Escandón Jr., que trabaja con el Comité de Restauración del Mount Cristo Rey, apoya la construcción del muro, dijo que le preocupa que las explosiones de la construcción puedan causar daños a largo plazo a la estatua de Jesús en la cima de la montaña.

A Enriquez le preocupa lo que el muro fronterizo significará para el ecosistema del desierto, la comunidad de la zona fronteriza y la importancia de la montaña.



"Nuestra comunidad viene a estos senderos para encontrar paz, conexión y sanación. Este muro, esta barrera, va a reemplazar un símbolo de fe y conexión con la división, dando a entender que vamos a dividir a nuestra gente", dijo Enríquez.