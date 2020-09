Trump confunde el tiempo con el clima y desata críticas de científicos y expertos del medio ambiente

“En realidad, no se pondrá mejor, señor presidente" , respondió posteriormente el secretario Crowfoot en un tuit con un diagrama donde señala la tendencia ascendente de las temperaturas, de un promedio de 71 grados en 1980 a 74 grados en 2020.

Paul Scott , director ejecutivo de One Atmosphere y creador de SF Climate de San Francisco, California, dijo a Univision Noticias que Trump “está repitiendo un viejo argumento trillado e ilógico utilizado durante años por los escépticos del cambio climático”.

“Pretende que los eventos de clima frío son una prueba de que el clima no se está calentando; pero el cambio climático no se trata de cambios a corto plazo en el clima”, dijo. “Se trata de patrones a lo largo del tiempo y sugerir que él sabe más que los científicos sobre este tema sería ridículo si no fuera tan peligroso”.