Las alergias ahora llegan más temprano y son más intensas: te explicamos por qué y cómo mitigar sus síntomas

¿Sientes que no paras de estornudar? Consejos que te pueden ayudar a combatir las alergias en primavera

La temporada de alergias en EEUU está llegando cada vez más temprano. Los expertos atribuyen este fenómeno a los efectos del cambio climático, que hace que los árboles y los pastos polinicen por más tiempo y con mayor intensidad.

Esto significa más días de congestión nasal, ardor en los ojos y otros síntomas para más de 80 millones de estadounidenses que de acuerdo a cifras de la Fundación Estadounidense de Asma y Alergias, (AAFA) controlan la mayoría de los síntomas usando medicamentos de venta libre.

Por qué estamos viendo temporadas de alergias más largas e intensas

Estudios científicos han determinado no solo que las temporadas de alergias están comenzando cerca de 20 días más temprano de lo normal, sino que la llegada anticipada del polen en el aire que respiramos puede tener consecuencias para la salud de las personas más vulnerables, quienes pueden enfrentar la llegada temprana del polen sin estar preparadas.

Por ejemplo, las inundaciones periódicas de la cuenca de mareas en Washington DC han acelerado la famosa floración de los cerezos de la capital, causando la llegada anticipada de su punto máximo de floración.

Según The Associated Press, se había predicho originalmente que en 2024 la floración máxima, el momento en que florecen el 70% de los 3,700 cerezos de la ciudad también conocido como Cherry Blossom, comenzaría el 23 de marzo, pero terminó siendo declarada el 17. En comparación, la floración máxima de 2013 comenzó el 9 de abril.

Según los investigadores, factores como los aumentos en las temperaturas, las lluvias y la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera estimulan el crecimiento de las plantas causando un aumento promedio en las concentraciones de polen en la atmósfera del 20% a nivel nacional.

La Dra. Rachna Shah dijo a AP que normalmente comienza a observar los recuentos de polen en el área de Chicago en abril, pero este año ya a mediados de febrero el polen de los árboles ya mostraba un nivel "moderado".

"Esta temporada ha sido una locura", dijo Shah quien es alergólogoa y directora del departamento de alergias del hospital Loyola Medicine. "Si bien tuvimos un invierno bastante suave, no esperaba que la temporada de alergia llegara tan temprano".

Shah dijo a AP que cree que esta temporada será más larga que otros años.

Las capitales de la alergia de Estados Unidos

La lista anual de las “Capitales de la Alergia 2024” de la AAFA clasifica las 100 ciudades, en los 48 estados inferiores continentales de Estados Unidos, que presentan los mayores desafíos para las personas que sufren de alergias estacionales al polen en base a datos del año anterior en base a: el nivel de polen de árboles, pastos y malezas, el uso de medicamentos para la alergia de venta libre y la disponibilidad de alergólogos e inmunólogos certificados.

Según la lista, las 10 ciudades más difíciles para vivir con alergias son: Wichita, Kansas; Virginia Beach, Virginia; Greenville, Carolina del Sur; Dallas, Texas; Oklahoma City, Oklahoma, Tulsa, Oklahoma; Richmond, Virginia, Des Moines, Iowa; Raleigh, Carolina del Norte y Fayetteville, Arkansas.

La AAFA explica que Wichita, que ocupó el primer lugar en la lista por segundo año consecutivo, cuenta con niveles superiores al promedio de polen de árboles y pastos superior al promedio, un uso superior al promedio de medicamentos para la alergia superior al promedio y no cuenta con suficientes alergólogos e inmunólogos certificados.

Según la AAFA, las personas que sufren de alergias estacionales y viven en una de las principales capitales de las alergias, pueden verse más afectadas que si viven en otro lugar.

Cómo aliviar los síntomas de las alergias

La Dra. Nana Mireku, una alergóloga del área de Dallas y Fort Worth dijo a AP que "la gente ya se siente bastante miserable en este momento y los alergólogos estamos bastante ocupados".

Mireku recomienda que lo primero que hay que hacer es averiguar a qué se es alérgico específicamente, ya que muchos estadounidenses son alérgicos a varias cosas a la vez. Los alergólogos pueden realizar pruebas para determinar cuáles son los diferentes desencadenantes que afectan a una persona.

Los aerosoles nasales de venta libre pueden ayudar a aliviar los síntomas, pero tardan un poco en hacer efecto, por lo que es mejor comenzar a usarlos a principios de marzo, dijo Shah.

Los antihistamínicos son otra opción. Shah dijo que ha visto que algunos pacientes se benefician al cambiar a otra marca similar si la que se usa deja de funcionar, pero dijo que no hay datos mucho más amplios que respalden la recomendación.

Para los niños pequeños y las personas que tienen que tomar muchos medicamentos para las alergias diferentes, las inmunoterapias en forma de inyecciones y gotas orales pueden ayudar a desensibilizar el sistema inmunológico a los alérgenos, tratando los síntomas desde la raíz.