Por qué cada vez más personas abandonan vecindarios en Florida, Texas y otros estados (y no son los precios)

“Quienes viven en Miami, no van a decir: 'Oh, esta propiedad tiene un puntaje de 9 (de 10 en riesgo de inundación), voy a mudarme a Denver'”, dijo Porter citado por The Associated Press. “Van a decir: 'Esta propiedad es un 9, pero quiero vivir en Miami, así que voy a buscar un 6 o un 7 o un 5 aquí en Miami'. Van a pensar en el riesgo relativo”.