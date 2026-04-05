Irán Trump confirma rescate del segundo tripulante del avión de combate derribado en Irán: 'Está sano y salvo' El presidente Donald Trump detalló que el coronel había logrado mantenerse en una zona montañosa en Irán, donde se resguardó por más de 24 horas hasta que las Fuerzas estadounidenses lograron rescatarlo.

Video Derribo de avión de combate de EEUU: Irán ofrece recompensa millonaria por captura con vida de piloto

Tras un día de búsqueda, Fuerzas de Estados Unidos lograron localizar al tripulante de la aeronave de combate F-15E Strike Eagle que fue derribada por las fuerzas iraníes. El aviador y otros elementos habían logrado eyectarse de la nave, pero solo uno había permanecido como desaparecido.

El presidente Donald Trump confirmó el rescate del coronel quien logró resguardarse en las montañas de Irán mientras era monitoreado por las Fuerzas Estadounidenses.

Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo porque su Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitoreaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate. Donald Trump, presidente de EEUU



El exmandatario señaló que, bajo su dirección, las Fuerzas Armadas desplegaron múltiples aeronaves equipadas con armamento avanzado para ejecutar la misión. Indicó que el piloto resultó herido, pero se espera su recuperación completa.

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Asimismo, reveló que un día antes se realizó otro rescate exitoso de un piloto estadounidense en condiciones similares, el cual no fue anunciado previamente por razones de seguridad. Trump destacó que ambas operaciones se realizaron sin bajas estadounidenses.

En sus declaraciones, subrayó que este tipo de acciones demuestran una “superioridad aérea abrumadora” de Estados Unidos sobre el espacio aéreo iraní, y calificó los rescates como un hecho sin precedentes en la historia militar del país.

Con su declaración en redes sociales, Donald Trump también termina con las múltiples versiones que se arrojaron la tarde de este sábado sobre su situación médica.

Ejército iraní afirma haber destruido cuatro aviones

A través de un video difundido por la Guardia Revolucionaria de Irán, mostró los restos de un avión de Estados Unidos calcinado. Según el ejército iraní, afirmó haber destruido cuatro aviones de EEUU que estaban en la operación de búsqueda de un miembro de la tripulación.

“Repetimos una vez más: si cometen agresiones de nuevo y atacan instalaciones civiles, nuestras respuestas serán más contundentes”, dijo el mando militar de Irán en la televisión estatal.

¿Estados Unidos hizo estallar dos naves?

Sin embargo, un funcionario regional de inteligencia que está bajo condición de anonimato dijo a The Associated Press que el ejército de Estados Unidos hizo estallar dos aviones de transporte debido a una falla técnica, lo que lo obligó a usar aeronaves adicionales para completar el rescate.