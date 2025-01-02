Investigan posibles vínculos entre la explosión de la Cybertruck y el ataque en Nueva Orleans

Video Una madre hispana, entre las víctimas mortales del atropellamiento masivo en Nueva Orleans

Las autoridades investigan este jueves si la explosión de una Cybertruck de Tesla frente a un hotel Trump en Las Vegas tiene algún vínculo con el atropellamiento masivo de Nueva Orleans que dejó al menos 15 muertos en Año Nuevo.

Y es que en ambos coincide un posible caso de terrorismo con uso de una camioneta tipo pick-up rentada a través de la aplicación Turo, que conecta a los dueños de autos particulares con interesados en alquilarlos.

Además, el fallecido conductor de la Cybertruck fue identificado por medios locales de Colorado como Matthew Livelsberger, veterano del Ejército que sirvió en Afganistán, como el sospechoso del ataque en Nueva Orleans, Shamsud-Din Bahar Jabbar.

Lo que no coincide es el modus operandi. En Las Vegas, la camioneta eléctrica hizo explosión cargada de material pirotécnico y bombonas de gas para acampada frente a la puerta del hotel del presidente electo.

Por el otro lado, supuestamente inspirado por el Estado Islámico, Jabbar mató al menos 15 personas al embestir contra la multitud que celebraba la llegada del Año Nuevo en la popular Bourbon Street de Nueva Orleans.



El presidente Joe Biden, cuestionado sobre si ambos casos tenían relación, dijo que las fuerzas del orden estaban tratando de determinar si existe cualquier vínculo. “Hasta ahora no hay nada que decir sobre esa cuestión”, dijo a periodistas.

El sheriff Kevin McMahill, jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, habló también de que una línea de investigación eran las potenciales conexiones con el atentado de Bourbon Street.

“ Estamos investigando absolutamente cualquier conexión con lo que sucedió en Nueva Orleans, así como otros ataques que han estado ocurriendo en todo el mundo”, dijo McMahill. “No descartamos nada”.

“Nuestro principal objetivo es asegurarnos de tener la identificación adecuada del sujeto implicado en este incidente”, dijo Jeremy Schwartz, agente especial interino a cargo de la oficina del FBI en Las Vegas.

“Después de eso, nuestro segundo objetivo es determinar si esto fue un acto de terrorismo o no”.

Camionetas alquiladas en Turo

Las autoridades identificaron a Jabbar, de 42 años y originario de Texas, como el autor del ataque en Nueva Orleans, en plenos festejos de Año Nuevo.

Biden explicó en su comparecencia que Jabbar había publicado un video en redes sociales en el que expresaba su inspiración por el Estado Islámico y manifestaba un "deseo de matar".

Jabbar alquiló la camioneta que usó en Colorado también a través de la aplicación Turo. La empresa dijo en un comunicado que estaba colaborando con las autoridades.

“No creemos que ninguno de los arrendatarios involucrados en los ataques de Las Vegas y Nueva Orleans tuviera antecedentes penales que los hubieran identificado como una amenaza de seguridad”, dijo el comunicado.

Elon Musk coopera en el caso de la Cybertruck

En el caso de la Cybertruck, hasta la mañana de este jueves las autoridades no habían revelado la identidad del conductor fallecido en la explosión. Pero medios locales de Colorado citaron varias fuentes que confirmaban su nombre.

Denver7, filial de ABC, cita varias fuentes identificando a Livelsberger, reportando además que su dirección estaba bajo vigilancia del FBI a la espera de la orden judicial para poder proceder a un registro.

Según esa fuente, Livelsberger sirvió en Afganistán en la misma base que Jabbar, aunque no señalan si ambos llegaron a coincidir.

Por su parte, McMahill dijo que el video grabado en las estaciones de carga de Tesla proporcionado por el director general de la firma, Elon Musk, ayudó a las autoridades a rastrear el viaje del vehículo, que llegó a Las Vegas alrededor de las 7:30 de la mañana.

Aproximadamente una hora más tarde condujo hacia el área de recepción de vehículos del Trump International Hotel, donde se detuvo de 15 a 20 segundos antes de que ocurriera la explosión.

Un video presentado en una conferencia de prensa por la tarde mostraba fuegos artificiales chamuscados, bombonas y otros dispositivos explosivos amontonados en la parte trasera de la camioneta. Las paredes de la parte trasera de la camioneta aún estaban intactas porque la explosión se disparó hacia arriba en lugar de a los lados.

El director general de Tesla, Elon Musk, dijo la tarde del miércoles en X que habían “confirmado que la explosión fue causada por fuegos artificiales muy grandes o una bomba transportada en la caja del Cybertruck alquilado y no se relaciona con el vehículo en sí; toda la telemetría del vehículo era positiva en el momento de la explosión”.

En una publicación anterior en la plataforma, Musk dijo que todo su equipo de alto nivel estaba investigando la explosión, y añadió: “Nunca hemos visto algo así”.