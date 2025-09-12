Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump anuncia envío de la Guardia Nacional a Memphis para combatir el crimen

Dice que tiene el respaldo del gobernador republicano de Tennessee y del alcalde demócrata de la ciudad. Esta acción se suma a sus despliegues anteriores en ciudades como Washington DC y Los Ángeles.

Por:
Univision
Fiscal de Washington DC demanda al gobierno Trump por despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad

El presidente Donald Trump anunció que enviará a la Guardia Nacional a Memphis para combatir la criminalidad en la ciudad.

En entrevista con FoxNews Trump calificó a Memphis como una ciudad “profundamente problemática” y afirmó que planea “arreglarla, tal como hice con Washington”. El mandatario añadió que podría desplegar también fuerzas militares adicionales si fuera necesario.

Tras desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington D.C., Trump ha expresado su intención de enviar tropas a otras ciudades importantes con gobiernos demócratas, como Chicago y Baltimore. No obstante, las cifras más recientes revelan que los índices de delitos violentos en estas metrópolis han disminuido en los últimos años.

Memphis se incorpora ahora a la lista de ciudades que serán objeto de despliegues militares en lo que ha denominado el gobierno una ofensiva contra el crimen.

Así anunció Trump el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis

Trump hizo el anuncio durante una aparición en "Fox & Friends", añadiendo que el despliegue no se limitaría a la Guardia Nacional y podría incluir al Ejército si fuera necesario. "Memphis está profundamente afectada", dijo el presidente. "Vamos a solucionarlo igual que hicimos con Washington".

Según lo explicó en el programa, tanto el alcalde demócrata Paul Young como el gobernador Bill Lee, miembro del Partido Republicano, están “contentos” con las acciones previstas en Memphis, la segunda ciudad más grande de Tennessee.

Además, el mandatario evocó una conversación con un miembro de la junta directiva de FedEx, empresa radicada en Memphis, quien supuestamente le relató que por la peligrosidad del barrio donde está su hotel debe desplazarse en un vehículo blindado con cristales antibalas.

El anuncio ocurrió días después de que el Departamento de Policía de Memphis reportó reducciones históricas en la delincuencia, con descensos en todas las categorías principales durante los primeros ocho meses de 2025, en comparación con el mismo período de años anteriores.

Las autoridades detallaron que casos de asesinato alcanzaron su nivel más bajo en seis años y que los robos, allanamientos y hurtos también alcanzaron sus mínimos en 25 años.

Los despliegues previos de la Guardia Nacional

La estrategia de Trump para combatir la criminalidad con la Guardia Nacional ha incluido ya otros despliegues en ciudades como Los Ángeles y Washington D.C.

En Los Ángeles, los Guardias Nacionales fueron enviados en junio, incluso frente a la oposición del gobernador demócrata Gavin Newsom, para proteger propiedades federales durante protestas y apoyar arrestos de inmigrantes. En Washington, D.C., Trump ejerce autoridad directa sobre la Guardia Nacional y ha utilizado sus tropas para patrullajes y labores de apoyo.

Chicago ha sido otra ciudad donde Trump ha querido implementar esta táctica, pero ha encontrado una fuerte resistencia. De hecho, en la misma entrevista del viernes con Fox News el presidente reconoció que preferiría enviar tropas a Chicago, pero, señaló que la ciudad es “hostil” y tiene “agitadores profesionales”, lo que frenaría el despliegue en esa ciudad.

A principios de septiembre, el gobernador demócrata J.B. Pritzker dijo que podría emprender acciones legales para frenar cualquier intento de despliegue militar o de la Guardia Nacional en Chicago.

Alcalde de Chicago rechaza plan de Trump de desplegar a la Guardia Nacional: "Innecesario y erróneo"
