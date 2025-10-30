Cambiar Ciudad
Inmigración

Gobierno de Trump reduce a 7,500 el número de refugiados que recibirá EEUU en el año fiscal: la mayoría de ellos serán sudafricanos blancos

La administración Trump está limitando el número de refugiados que admite en el país a 7500, y la mayoría serán sudafricanos blancos. Se trata de una caída drástica con respecto al límite máximo del año pasado establecido por la administración Biden, de 125,000 personas.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Nueve de cada diez inmigrantes detenidos por ICE son latinos, según nuevo informe de UCLA

La administración Trump está limitando el número de refugiados que admite en el país a 7,500 personas, y la mayoría serán sudafricanos blancos.

La administración publicó la noticia el jueves en un aviso en el Registro Federal. No se dio ninguna razón para estas cifras, que suponen una drástica disminución con respecto al límite máximo del año pasado establecido por la administración Biden de 125,000 personas.

PUBLICIDAD

Se trata de la mayor caída en la historia, luego de una tradición en la que Estados Unidos permitió la entrada a cientos de miles de personas que huían de la guerra y la persecución en todo el mundo.

Información en desarrollo

