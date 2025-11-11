No hay programado envío alguno de un 'cheque de ayuda' por la inflación o aranceles: te explicamos

Video ¿Qué sigue tras la aprobación en el Senado del proyecto para poner fin al cierre del gobierno?

Son falsos los supuestos reportes en algunas páginas de internet sobre el envío este noviembre de un 'cheque de ayuda' para aliviar el impacto de la inflación.

El Congreso no ha aprobado legislación alguna autorizando esos presuntos pagos. Y el Servicio de Rentas Internas (IRS), que se ha encargado en el pasado de desembolsar este tipo de pagos, no tiene previsto distribuir dinero alguno por ese motivo en las próximas semanas.

Se ha publicado falsamente en páginas de internet que el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Departamento del Tesoro han aprobado el envío de 'cheques de ayuda' o 'cheques de estímulo' por un monto de $1,390. Y que ese dinero será enviado a contribuyentes de ingresos bajos y moderados este mes. Exactamente el mismo falso rumor fue publicado en páginas de internet hace unos meses, con la única diferencia de que daban una presunta fecha de envío distinta.

Los 'cheques de ayuda' o 'cheques de estímulo' , también conocidos formalmente como 'pagos de impacto económico', son autorizados por el Congreso a través de una ley y luego entonces son distribuidos por el Departamento del Tesoro. Nada de eso ha ocurrido hasta el momento.

El IRS sí recordó previamente este año que había personas que no habían reclamado cerca de $2,400 millones en 'cheques de ayuda' que habían sido aprobados en 2021. Era un 'cheque de ayuda' de $1,400 autorizado por el Congreso durante la pandemia del covid-19.

Las personas que no habían reclamado esa ayuda en sus declaraciones de impuestos de 2021 tenían hasta el 15 de abril, fecha que ya pasó, para solicitarla. NO hay en este momento ayuda alguna parecida que puedan reclamar los contribuyentes.

Todos los 'cheques de estímulo' fueron aprobados por el Congreso. Por ejemplo, los tres 'cheques de ayuda' enviados durante la pandemia fueron autorizados en tres leyes distintas: el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act; el Covid-related Tax Relief Act y el American Rescue Plan Act.

En 2008 también fueron autorizados 'cheques de ayuda' durante la Gran Recesión a través de la ley Economic Stimulus Act.

El Departamento del Tesoro, que tiene al IRS bajo su sombrilla, se encargó de distribuir el dinero durante la pandemia y la crisis económica de 2008.

Trump sugirió, sin dar detalles ni tener un plan, un pago de $2,000 por lo recaudado por los aranceles: qué dijo y qué se sabe

En una publicación en la red Truth Social, Trump defendió el domingo pasado sus aranceles y escribió sin dar detalles sobre el pago de un "dividendo de $2,000 por persona (sin incluir a las personas de ingresos altos)" por los "billones de dólares" que están dejando a Estados Unidos.

Consultado el fin de semana sobre esto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a ABC News que no había hablado sobre ello con el presidente y pareció querer matizar el asunto al decir que las personas tendrán un alivio con los ajustes tributarios aprobados en julio, como por ejemplo al pago de impuestos sobre las propinas y horas extra trabajadas.

En este asunto hay tres factores de contexto importante. El primero es que hay dos decretos con los aranceles más amplios del presidente —las tarifas 'recíprocas' con las que gravó los bienes de casi todos los países del mundo, y las tarifas a México, Canadá y China por el flujo de fentanilo e inmigrantes— cuyo futuro está por verse en la Corte Suprema. Si el máximo tribunal decide que Trump excedió su autoridad presidencial al imponer esos aranceles, Estados Unidos tendría que buscar maneras de devolver parte de ese dinero, lo que sería un "enredo" según se reconoció en una reciente audiencia en la Corte Suprema.

El segundo es que el senador republicano Josh Hawley de Missouri presentó en julio un proyecto de ley para enviar cheques con parte de lo que se recaude con los aranceles y ese proyecto no ha avanzado en la Cámara Alta, sigue estando en su comité de Finanzas.

Hawley propuso el American Worker Rebate Act para enviar, si fuese aprobado, un cheque de $600 por adulto y menor dependiente en cada hogar. Pone en su plan el ejemplo de que una familiar de cuatro recibiría entonces un cheque de $2,400.

El plan replica partes de los requisitos que hubo para los 'cheques de estímulo' enviados durante la pandemia de coronavirus. El texto de la propuesta de Hawley estipula enviar el cheque de $600 a las personas con ingresos de hasta $75,000 al año, a las cabezas de hogar con ingresos de hasta $112,500 al año y a las parejas que declaran de forma conjunta y tienen ingresos de hasta $150,000 al año. Pasados esos umbrales, la cantidad del cheque se reducirá gradualmente.

Pero, nuevamente, ese proyecto permanece en el comité de Finanzas del Senado sin señales de que vaya a ser considerado próximanente.

El tercer factor es que un análisis del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) encontró que, de darse, el costo de dar $2,000 a algunas personas como sugirió Trump sin dar detalles superaría con creces lo que se recaude de sus nuevos aranceles.

"Asumiendo que esos dividendos son diseñados como los 'pagos de impacto económico' de los tiempos del covid, que fueron entregados tanto a adultos como niños, estimamos que cada ronda de pagos costaría unos $600,000 millones. En comparación, los nuevos aranceles del presidente Trump actualmente en vigor han recaudado cerca de $100,000 millones hasta el momento, e incluyendo las tarifas que fueron declaradas ilegales y cuya apelación está pendiente en la Corte Suprema, se espera que recauden unos $300,000 millones por año", explicó el CRFB.

"Estimamos que dividendos de $2,000 pueden elevar al déficit en $6 billones (trillion en inglés) en los próximos 10 años, asumiento que se pagan anualmente. Esto es casi el doble de lo que se espera que recauden los aranceles del presidente Trump en ese mismo período", agregó.

