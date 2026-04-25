Atentado contra Donald Trump Así fue el atentado en la Cena de Corresponales de la Casa Blanca Solo pasaron 30 minutos de la llegada del presidente cuando a las afueras del salón un hombre armado intenta ingresar y dispara contra un miembro del Servicio Secreto

Video “Fue una experiencia traumática”: Donald Trump sobre presunto tirador en Cena de Corresponsales

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania arribaron al Hotel Washington Hilton rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad pasadas las 8 de la noche del sábado 25 de abril. Acudió portando un traje negro con moño del mismo color y su esposa con un vestido a juego, en la que sería su primera Cena de Corresponsales desde que llegó a la Casa Blanca.

Como es costumbre, a todo lugar al que acude el presidente va acompañado por agentes del Servicio Secreto. Su principal misión es resguardar la vida del presidente, de la primera dama y del gabinete presidencial.

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Los invitados, principalmente periodistas y directivos de medios de comunicación que cubren la fuente de la Casa Blanca, comenzaron a ingresar al salón a las 7 de la noche, mientras que el presidente Trump lo hizo una hora después.

Donald Trump se encontraba en la mesa principal, colocada al frente del recinto; a su lado se encontraban Melania y el vicepresidente JD Vance, entre otros miembros del gabinete.

Solo pasaron 30 minutos de la llegada del presidente cuando a las afueras del salón un hombre armado intenta ingresar. Dentro, Trump se encontraba conversando con uno de los anfitriones del evento, cuando se pudo escuchar una detonación y comienza el caos; eran cerca de las 8:35 de la noche.

Al ver el tumulto en el salón, Melania se reincorpora sorprendida y de inmediato pregunta: “¿Qué pasa?”. Un segundo después, el presidente Trump voltea en dirección a las puertas de entrada al salón; cinco segundos después, la primera dama y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se resguardan bajo la mesa de honor.

Diez segundos después de las detonaciones, agentes del Servicio Secreto levantan al presidente Trump de la mesa y lo encapsulan para sacarlo de inmediato del recinto, Melania y compañía también son retiradas del lugar.

En las docenas de mesas al frente, en donde periodistas y directivos se alistaban para disfrutar de la velada, se resguardan bajo las mesas; algunos otros sacan sus teléfonos para captar las imágenes que darán la vuelta al mundo.

En medio de la confusión y de distintas versiones que señalaban que el sujeto había sido neutralizado, las fuerzas del orden despejaron las dudas.

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El Servicio Secreto informó que, en coordinación con el Departamento de la Policía Metropolitana, indicó que el tiroteo se registró cerca del área principal de control de magnetómetros en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

“El presidente y la primera dama están a salvo, al igual que todas las personas protegidas. Una persona está bajo custodia”, indicó.

Luego del incidente, Donald Trump, aún ataviado con su traje de gala, ofreció una conferencia de prensa, en donde felicitó a los agentes por su rápida acción para evitar un tercer atentado en su contra; además, dijo que uno de los agentes recibió un disparo, pero debido a que portaba un chaleco antibalas, no pasó a mayores.

Trump habló por teléfono con el agente que recibió el impacto de bala.

El presidente reveló que el sujeto fue identificado como residente de California y que en un primer momento creyó que el ruido había sido producido por una bandeja que había caído al suelo.