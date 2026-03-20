Noticias

Rescatan 700 perros y gatos en Los Ángeles; apuntan al mayor operativo de la historia en EEUU

Más de 70 elementos del Departamento de Control y Cuidado de Animales acudieron al sitio, respaldados por diversas organizaciones y dependencias gubernamentales, incluyendo grupos de rescate y agencias de salud pública.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video El impactante rescate de tres perros y un hombre en una inundación en Houston

Este viernes 20 de marzo de 2026, autoridades del condado de Los Ángeles llevaron a cabo un operativo sin precedentes que podría convertirse en el mayor rescate de animales registrado en Estados Unidos.

En total, al menos 700 perros y gatos fueron retirados de una propiedad ubicada en Antelope Valley, como parte de una investigación por presuntas violaciones a las leyes de bienestar animal.

PUBLICIDAD

Operativo de rescate animal en LA

De acuerdo con reportes de medios locales como KTLA, la intervención comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando agentes ejecutaron una orden de cateo en una vivienda situada en Lake Hughes.

Más sobre Noticias

Más de 100 mil funcionarios de Estados Unidos superan el mes sin cobrar por el bloqueo del Departamento de Seguridad Nacional
2 mins

Más de 100 mil funcionarios de Estados Unidos superan el mes sin cobrar por el bloqueo del Departamento de Seguridad Nacional

Estados Unidos
Gobierno de Donald Trump demanda a Harvard University por presunto antisemitismo
2 mins

Gobierno de Donald Trump demanda a Harvard University por presunto antisemitismo

Estados Unidos
Departamento de Justicia de EEUU investiga a Gustavo Petro por posibles nexos con narcotráfico
2 mins

Departamento de Justicia de EEUU investiga a Gustavo Petro por posibles nexos con narcotráfico

Estados Unidos
Trump llama cobardes a aliados de la OTAN por no enfrentar a Irán ni intervenir en Ormuz
2 mins

Trump llama cobardes a aliados de la OTAN por no enfrentar a Irán ni intervenir en Ormuz

Estados Unidos
FDA aprueba nueva versión de medicamento contra la obesidad en dosis altas
2 mins

FDA aprueba nueva versión de medicamento contra la obesidad en dosis altas

Estados Unidos
Muere el actor Chuck Norris a los 86 años
2 mins
ÚLTIMA HORA

Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Estados Unidos
Mujer en Georgia es acusada de asesinato tras presunto aborto con medicamentos
2 mins

Mujer en Georgia es acusada de asesinato tras presunto aborto con medicamentos

Estados Unidos
Un avión de Alaska Airlines con 171 pasajeros estuvo a punto de colisionar con una aeronave de FedEx en NY; investigan incidente aéreo
2 mins

Un avión de Alaska Airlines con 171 pasajeros estuvo a punto de colisionar con una aeronave de FedEx en NY; investigan incidente aéreo

Estados Unidos
Nominado de Trump a Seguridad Nacional urge a que haya financiamiento
3 mins

Nominado de Trump a Seguridad Nacional urge a que haya financiamiento

Estados Unidos
Arrestan a Joseph Duggar, exestrella de '19 Kids and Counting', por abuso sexual infantil: Esto es lo que se sabe
2 mins

Arrestan a Joseph Duggar, exestrella de '19 Kids and Counting', por abuso sexual infantil: Esto es lo que se sabe

Estados Unidos

En el lugar, las autoridades localizaron a cientos de animales en condiciones que ahora están siendo evaluadas por especialistas, mientras la Fiscalía del Condado participa activamente en el caso.

Más de 70 elementos del Departamento de Control y Cuidado de Animales acudieron al sitio, respaldados por diversas organizaciones y dependencias gubernamentales, incluyendo grupos de rescate y agencias de salud pública.

Atención veterinaria y traslado

Equipos veterinarios trabajan directamente en la zona para clasificar a los animales según su estado de salud. Aquellos en condición crítica están siendo trasladados de inmediato a hospitales veterinarios, mientras que el resto será llevado a refugios del condado para recibir atención médica, evaluación y rehabilitación.

Las autoridades identificaron a la responsable de los animales como Christine De Anda, vinculada a una organización de rescate.

Refugios de animales

saturados

Debido a la magnitud del rescate, los refugios locales enfrentan una presión considerable en su capacidad operativa. Para mitigar el impacto, se anunció que los centros de atención animal abrirán de forma extraordinaria el domingo 22 de marzo, con el objetivo de promover adopciones y liberar espacio.

PUBLICIDAD

Funcionarios hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar mediante adopciones, donaciones o colaboración con organizaciones de rescate. También advirtieron que algunos servicios podrían presentar retrasos debido a la reasignación de personal.

La investigación continúa en curso, mientras cientos de animales comienzan un proceso de recuperación y búsqueda de un nuevo hogar.

JICM

Video El rescate de un perro detuvo el tráfico de una autopista en Arizona
Relacionados:
Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX