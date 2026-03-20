Noticias Rescatan 700 perros y gatos en Los Ángeles; apuntan al mayor operativo de la historia en EEUU Más de 70 elementos del Departamento de Control y Cuidado de Animales acudieron al sitio, respaldados por diversas organizaciones y dependencias gubernamentales, incluyendo grupos de rescate y agencias de salud pública.

Video El impactante rescate de tres perros y un hombre en una inundación en Houston

Este viernes 20 de marzo de 2026, autoridades del condado de Los Ángeles llevaron a cabo un operativo sin precedentes que podría convertirse en el mayor rescate de animales registrado en Estados Unidos.

En total, al menos 700 perros y gatos fueron retirados de una propiedad ubicada en Antelope Valley, como parte de una investigación por presuntas violaciones a las leyes de bienestar animal.

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Operativo de rescate animal en LA

De acuerdo con reportes de medios locales como KTLA, la intervención comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando agentes ejecutaron una orden de cateo en una vivienda situada en Lake Hughes.

En el lugar, las autoridades localizaron a cientos de animales en condiciones que ahora están siendo evaluadas por especialistas, mientras la Fiscalía del Condado participa activamente en el caso.

Más de 70 elementos del Departamento de Control y Cuidado de Animales acudieron al sitio, respaldados por diversas organizaciones y dependencias gubernamentales, incluyendo grupos de rescate y agencias de salud pública.

Atención veterinaria y traslado

Equipos veterinarios trabajan directamente en la zona para clasificar a los animales según su estado de salud. Aquellos en condición crítica están siendo trasladados de inmediato a hospitales veterinarios, mientras que el resto será llevado a refugios del condado para recibir atención médica, evaluación y rehabilitación.

Las autoridades identificaron a la responsable de los animales como Christine De Anda, vinculada a una organización de rescate.

Refugios de animales

saturados

Debido a la magnitud del rescate, los refugios locales enfrentan una presión considerable en su capacidad operativa. Para mitigar el impacto, se anunció que los centros de atención animal abrirán de forma extraordinaria el domingo 22 de marzo, con el objetivo de promover adopciones y liberar espacio.

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Funcionarios hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar mediante adopciones, donaciones o colaboración con organizaciones de rescate. También advirtieron que algunos servicios podrían presentar retrasos debido a la reasignación de personal.

La investigación continúa en curso, mientras cientos de animales comienzan un proceso de recuperación y búsqueda de un nuevo hogar.

JICM