‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, busca acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 11 de junio de 2026

El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, va a cambiar su declaración y aceptará culpabilidad en su próxima audiencia, en Estados Unidos, de acuerdo con un oficio en el que la defensa y la fiscalía así lo indican.