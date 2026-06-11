‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, busca acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense
Esto es lo que se sabe sobre el posible acuerdo de culpabilidad de ‘Tony Montana’
Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 11 de junio de 2026
El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, va a cambiar su declaración y aceptará culpabilidad en su próxima audiencia, en Estados Unidos, de acuerdo con un oficio en el que la defensa y la fiscalía así lo indican.
Además, pidieron al juez reagendar la audiencia de junio para el próximo 27 de julio de 2026 o después, en la corte en Washington D.C.
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