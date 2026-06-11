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‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, busca acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense

Esto es lo que se sabe sobre el posible acuerdo de culpabilidad de ‘Tony Montana’

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El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, va a cambiar su declaración y aceptará culpabilidad en su próxima audiencia, en Estados Unidos, de acuerdo con un oficio en el que la defensa y la fiscalía así lo indican.

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Además, pidieron al juez reagendar la audiencia de junio para el próximo 27 de julio de 2026 o después, en la corte en Washington D.C.

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