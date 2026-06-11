Estafa y Fraude El fugitivo de las cuatro décadas: La doble vida de Stephen Craig Campbell La investigación judicial documenta el desvío de fondos mediante la suplantación de identidades, exponiendo los mecanismos de evasión de protocolos de seguridad y el modus operandi empleado para la vulneración de sistemas

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A principios de la década de 1980, Stephen Craig Campbell se convirtió en un fugitivo de la justicia estadounidense. Campbell comenzó a ser buscado por los cargos de intento de asesinato en Wyoming.

Las investigaciones de los alguaciles determinaron que buscó matar con una bomba a la pareja de su exesposa. El artefacto lo colocó en la entrada de la vivienda. Cuando ella abrió la puerta de la casa, explotó la caja.

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La detonación le causó la amputación de un dedo y dañó la vivienda. Las autoridades lo buscaron. Al no conocer su paradero, fue incluido en la lista de los más buscados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Para asegurar su huida, Campbell diseñó un complejo plan de suplantación de identidad utilizando los datos personales de Walter Lee Coffman, un antiguo compañero de la Universidad de Arkansas.

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La doble identidad

Coffman murió en 1975 cuando tenía 22 años durante un accidente automovilístico en Hot Springs, Arkansas. Sus restos fueron enterrados y el deceso fue registrado en documentos oficiales. Campbell aprovechó la muerte de su compañero para tramar un plan que lo mantuvo por décadas y le permitió una doble vida.

En 1984, dio el primer paso al presentar una solicitud de pasaporte ante el Departamento de Estado a nombre de Walter Lee Coffman; aunque los datos eran de su compañero muerto en 1975, el documento fue expedido con la fotografía de Campbell.

Ocho años después, en 1992, contactó a la Administración del Seguro Social para alterar el registro de defunción de Coffman. Su propósito era evitar que las cuentas asociadas al nombre fueran marcadas o detectadas por las autoridades.

La suplantación se completó en octubre de 1995, cuando Campbell tramitó una tarjeta de Seguro Social de reemplazo en Oklahoma utilizando la tarjeta de conducir de su excompañero muerto en 1975. A partir de ese momento, Campbell usó el nombre de Coffman en trámites gubernamentales.

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Con una doble identidad, Campbell buscó establecerse. En 2003, adquirió una propiedad de 44 acres (18 hectáreas) en Weed, Nuevo México. Durante los años siguientes, mantuvo un perfil bajo como un vecino aparentemente tranquilo.

Durante ese periodo, renovó su pasaporte fraudulento en tres ocasiones, enviando sistemáticamente fotos de su rostro que evidenciaban su proceso natural de envejecimiento, lo que le permitió evitar cualquier sospecha durante mucho tiempo. Pero el plan que diseñó para ocultarse durante más de 40 años fue el que provocó su caída.

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La caída de Craig Campbell

El 4 de septiembre de 2019, Campbell acudió al Departamento de Vehículos Motorizados en Cloudcroft, Nuevo México, para tramitar la renovación de su licencia de conducir. Al presentar su pasaporte, el sistema digital gubernamental, detectó inconsistencias graves entre la identidad presentada y su edad cronológica.

Cinco meses después, el 19 de febrero de 2025, agentes del FBI se presentaron en la propiedad de Weed para interrogarlo. Al llegar, los elementos descubrieron que Campbell se había preparado para una confrontación.

Fue localizado en un punto elevado y estratégico de su terreno, con chaleco antibalas y armado con un rifle de francotirador con mira telescópica, listo para disparar. Durante el operativo se internó en el bosque hasta que fue detenido.

Durante la revisión a la propiedad, las autoridades localizaron 57 armas de fuego y municiones. La revisión del caso reveló que, mediante el uso prolongado de la identidad robada, Campbell logró defraudar al Estado por cerca de 140,000 dólares.

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El caso fue trasladado a los tribunales federales, donde Campbell se enfrentó a cargos por uso indebido de pasaporte, robo de identidad agravado y posesión ilegal de armas. El 1 de junio de 2026, el acusado, quien hoy cuenta con 76 años, aceptó su culpabilidad por los cargos de robo de identidad y posesión de armas de fuego.

La sentencia impuesta de 12 años de prisión marca el final definitivo de su larga huida, resultando en una reclusión que, dada su edad, representa el resto de su vida bajo custodia. Aún tiene que ser juzgado por el intento de homicidio en contra de su esposa en la década de 1980.