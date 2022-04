La policía identifica a una persona de interés vinculada con el tiroteo en el metro de NY que dejó 10 heridos de bala

Las autoridades dijeron también que el atacante uso una pistola Glock de 9 mm, que disparó unas 33 veces y cuyas balas alcanzaron a 10 personas. También dijeron que las cámaras de seguridad de tres estaciones del metro no estaban funcionando al momento del tiroteo y que están investigando las causas del fallo. El jefe del sistema de la Metropolitan Transportation Authority de Nueva York (MTA), Janno Lieber, comentó a periodistas que no sabía por qué las cámaras no estaban funcionando.