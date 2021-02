Texas estuvo "a minutos" de que el sistema eléctrico colapsara por completo

Condenó que a pesar de que alertaron a funcionarios electos e incluso al gobernador, las alertas a los texanos no se hicieron: "No creo que hubo una comunicación amplia al público para que supieran lo que pasaba. Me refiero a cualquier persona. Piensen en un huracán. No hubo esa amplia comunicación para decir que podríamos quedar sin electricidad el lunes. No vi que la urgencia estuviera ahí".