Acusan a 4 expolicías, entre ellos Derek Chauvin, de violación de derechos civiles por la muerte de George Floyd

Chauvin, particularmente, está acusado de violar el derecho de Floyd a estar libre de sometimiento y uso de la fuerza no razonable ( unreasonable seizure y unreasonable force , son los términos en inglés) por parte de un oficial de policía.

Thao y Kueng también están acusados de violar el derecho de Floyd a no sufrir un ataque al no intervenir para detener a Chauvin cuando con su rodilla sometía a Floyd contra el suelo mientras el hombre decía que no podía respirar.