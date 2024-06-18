Qué es Juneteenth: estas son las razones detrás del feriado "más joven" en aprobarse en Estados Unidos

Video 'Juneteenth', el desfile que conmemora la liberación de los esclavos en Texas

Juneteenth fue oficializado como feriado federal en 2021, pero tiene sus orígenes allá por 1865, cuando las tropas de la Unión llegaron a Galveston (Texas) para anunciar que, terminada la Guerra Civil, se abolía la esclavitud en Estados Unidos.

Aunque la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln liberó a los esclavos en 1863, esta no había podido aplicarse en muchos lugares del sur estadounidense hasta el fin de la también llamada Guerra de Secesión.

La celebración de Juneteenth es muy común en algunos estados y ciudades del país, pero no fue hasta 2021 que el presidente Joe Biden firmó una ley para convertir Juneteenth en un feriado federal.

De esta manera, Juneteenth se convirtió en el primer feriado federal aprobado en 38 años, desde la creación del Día de Martin Luther King Jr. en 1983. Este impulso se dio luego de fuertes manifestaciones por todo el país para reivindicar los derechos de la comunidad afroamericana y acabar con la brutalidad policial.

El origen de la palabra Juneteenth es la combinación de "June" (junio) y "nineteenth" decimonoveno, la fecha de la celebración.

Datos para recordar del Juneteenth

El decreto de Proclamación de la Emancipación, con el que se daba fin a la esclavitud, fue emitido el 1 de enero de 1863 por el presidente Abraham Lincoln.

La Emancipación declaraba que todas las personas retenidas como esclavas en los estados rebeldes serían libres.

La esclavitud continuó en los Estados Unidos hasta el 13 de diciembre de 1865, cuando se ratificó la 13ª Enmienda.

En 1872 un grupo de exesclavos reunió 800 dólares y compró un terreno en Houston para celebrar cada año el Juneteenth, la tradición para celebrar esa fecha en ese terreno se mantiene hasta la actualidad.

Varias ciudades de Estados Unidos celebran esta fecha como una jornada festiva: Texas, Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, California y Alaska. Sin embargo, Washington DC, Detroit y por supuesto Minneapolis estarán entre las localidades que este año se unirán a la celebración del Juneteenth.

Aunque la celebración fue apagada a comienzos del siglo XX con la instauración del 4 de julio como Día de la Independencia (Independence Day), tomó fuerza nuevamente en 1960 con el Movimiento por los Derechos Civiles.

El primer estado en declarar Juneteenth como fiesta oficial fue Texas en 1980. Oklahoma, Minnesota y Florida también lo decretaron antes del inicio del siglo XXI.

