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Supervisora de San Francisco, Jackie Fielder, está hospitalizada: ¿Renunciará a su cargo?

La oficina de la funcionaria señaló que atraviesa una “crisis de salud aguda”, sin ofrecer detalles específicos sobre su condición, lo que ha abierto el debate sobre su permanencia en el cargo.

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El estado de salud de la supervisora de San Francisco, Jackie Fielder, ha comenzado a causar incertidumbre en la Junta de Supervisores de la ciudad, debido a que la funcionaria se encuentra hospitalizada y se ha ausentado de reuniones públicas en las últimas dos semanas.

De acuerdo con el medio local The Standard, la supervisora de raíces mexicanas y de nativos americanos atraviesa por una crisis de salud personal y estaría considerando renunciar a su cargo en la Junta de Supervisores de la que encabeza el Distrito 9.

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La oficina de la funcionaria señaló que atraviesa una “crisis de salud aguda”, sin ofrecer detalles específicos sobre su condición, lo que ha abierto el debate sobre su permanencia en el cargo, el cual desempeña como defensora de justicia climática y ambiental.

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Fielder, representante del Distrito 9, que incluye zonas como Mission District, Bernal Heights y Portola, no ha asistido a reuniones públicas en las últimas semanas, lo que generó preocupación entre otros funcionarios.

¿Jackie Fielder renunciará?

De acuerdo con el medio, Fielder habría comunicado a personas cercanas su intención de renunciar al cargo; sin embargo, esta información no ha podido ser confirmada; incluso la secretaría de la Junta de Supervisores no había recibido aún alguna documentación que acredite tal intención.

En caso de concretarse, el alcalde demócrata de la ciudad, Daniel Lurie, tendría la facultad de designar a un reemplazo temporal. Pero, cabe resaltar que él y la supervisora mantenían algunos diferendos en cuanto a seguridad pública y desarrollo social.

Funcionarios locales y colegas han expresado su apoyo y han señalado que lo más importante es su recuperación.

“Jackie Fielder está atravesando una grave crisis de salud personal en este momento y no podemos revelar detalles, pero agradecemos el apoyo que nos han brindado y estamos orgullosos de ella por cuidarse”, manifestó un asesor legislativo que compartió un comunicado de la oficina de Fielder.

Fielder es conocida por su defensa a la protección de los inquilinos y su oposición a las agresivas políticas migratorias del presidente Donald Trump; así como defensora de la banca.

TLS

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