Por qué los Cafés de San Francisco están eliminando los vasos de plástico

En la ciudad de Oakland, el establecimiento Perch Coffehouse fue el primero en hacer la transición de servir café sin utilizar plásticos y vasos de papel de un solo uso.“Pech trabajó con nosotros para eliminar los plásticos y vasos de papel”, dijo Vanessa Pope, cofundadora de For Here, Please, una organización sin fines de lucro para que la transición fuera lo más fluida posible.