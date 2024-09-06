Adolescente acusado del tiroteo escolar en Georgia y su padre quedan detenidos sin fianza por la muerte de 4 personas.

Video ¿Por qué el adolescente acusado del tiroteo en una secundaria de Georgia será procesado como adulto?

El adolescente de 14 años acusado del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee de Georgia compareció este viernes ante un juez que le imputó cuatro cargos de asesinato agravado. Su padre también se presentó ante el tribunal y enfrenta, entre otros, cuatro cargos de homicidio involuntario.

Ambos quedaron detenidos, luego de sus abogados no solicitaran una fianza para su liberación.

El joven, identificado como Colt Gray, fue acusado de haber matado el miércoles a dos compañeros, también de 14 años, y dos profesores de su escuela secundaria, ubicada en Winder, a las afueras de Atlanta, Georgia.

Aunque el juez del condado de Jackson, Currie Mingledorff II, inicialmente dijo que el menor podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable, pero luego aclaró que la pena máxima es cadena perpetua debido a su edad.



Durante la breve audiencia, Gray presentó una declaración de culpabilidad o inocencia, ni su abogado solicitó fianza para el adolescente por lo que pemanecerá recluido a las ordenes de las autoridades.

Gray será juzgado como adulto después del tiroteo masivo del miércoles en la escuela secundaria Apalachee que dejó dos estudiantes y dos maestros muertos.

Nueve personas —la mayoría menores de edad— resultaron heridas en el ataque y se están recuperando, según las autoridades.

El padre del sospechoso también enfrenta cargos penales

El padre del sospechoso, Colin Gray de 54 años, fue detenido y enfrenta cuatro cargos por homicidio involuntario, dos cargos de homicidio en segundo grado y ocho cargos por crueldad contra menores.

El suyo es el caso más reciente de un padre que enfrenta cargos criminales por las acciones de un menor en un tiroteo masivo en Estados Unidos.

Las acusaciones en su contra se producen luego de que "de manera consciente" permitió a su hijo la posesión de un arma, de acuerdo con declaraciones a la prensa de Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI).

Citando fuentes anónimas, CNN afirmó que el arma usada en el tiroteo fue un regalo del padre del presunto tirador, aparentemente un rifle de asalto.

Según la declaración jurada que acompaña su orden de arresto Colin Gray, de 54 años de edad, le dio a su hijo un arma de fuego "a sabiendas de que era una amenaza para él mismo y para los demás".

Mingledorff le dijo al padre que podría enfrentar hasta 30 años de prisión por cada cargo de homicidio grave en segundo grado, hasta 10 años de prisión por cada cargo de homicidio involuntario y hasta 10 años de prisión por cada cargo de crueldad hacia niños y que de ser declarado culpable de todos los cargos podría enfrentar una pena máxima de prisión de 180 años.

Con información de AFP.

