“Alguien está muerto”: los desesperados mensajes de un estudiante a su madre durante el tiroteo en la Apalachee High School de Georgia

Video Tiroteo en una secundaria de Georgia: esto es lo que se sabe

Mientras un atacante disparaba contra sus compañeros en la Apalachee High School en Georgia, un estudiante de último año logró enviar un mensaje a su madre para contarle lo que estaba pasando.

“(Hay) un tiroteo en la escuela justo ahora”, fue el primer mensaje que envió Ethan a su madre cerca de las 10:30 AM del miércoles.

Otro estudiante de la institución, de solo 14 años, comenzó a disparar y mató a dos alumnos y dos profesores. Otras nueve personas resultaron heridas.

Los alumnos fallecidos fueron identificados como Mason Schermerhorn y Christian Angelo, ambos de 14 años. Los docentes asesinados fueron Richard Aspinwall y Christina Irimie, profesores de Matemáticas.

“Estoy asustado. Por favor, no estoy bromeando”, envió el niño en tres mensajes separados.

Su madre, Erin Clark, respondió: “Estoy saliendo del trabajo”.

En una captura de pantalla de la conversación que compartió Clark en redes sociales se observa que el menor le responde a su madre: “Te amo”.

La mujer respondió a su hijo: “Te amo también, bebé” “¿Dónde estás?, pero el mensaje no fue leído hasta las 10:54, 31 minutos después de que su hijo la alertara del tiroteo en la Apalachee High School.

Fue entonces cuando el niño le respondió que estaba en “clase” y agregó el mensaje: “alguien está muerto”.

La madre respondió entonces que “vi una ambulancia y a la policía dirigirse hacia allá”.

En redes sociales, Clark compartió la captura de pantalla de la conversación que tuvo con su hijo y también videos del caos que se vivían a los alrededores de la escuela tras el tiroteo que dejó cuatro víctimas mortales y nueve heridos.

“La peor jodida pesadilla”, escribió la mujer en Facebook. “Ethan está bien. Recen por el condado de Barrow”, agregó la mujer en la publicación, donde se ven los videos de los servicios de emergencias y los policías llegando al lugar.

En entrevista con CNN Clark contó que cuando recibió los mensajes “no podía creerlo” y que intentó llamar por teléfono a su hijo, pero él no respondió.

La mujer contó que mientras conducía solo pensaba en que “esperaba que su hijo siguiera vivo cuando llegara ahí”.

La desesperación de los padres de los alumnos de la Apalachee High School

Cuando Clark, de 42 años, recibió el mensaje de texto de su hijo Ethan salió corriendo de su trabajo en el almacén de Amazon hacia la escuela. Clark rezó por él mientras conducía, dijo la mujer a AP.

El tráfico que iba a la escuela estaba atascado por más de una milla mientras los padres trataban de llegar a sus hijos.

Como la carretera principal que da hacia la escuela estaba bloqueada, se estacionó y corrió junto con otros padres en dirección a la escuela.

Los padres fueron dirigidos al campo de fútbol y, en medio del caos, Clark encontró a Ethan sentado en las gradas.

Clark dijo que su hijo estaba escribiendo un ensayo en clase cuando oyó por primera vez los disparos. Trabajó con sus compañeros para atrancar la puerta y esconderse.

“Estoy muy orgullosa de él por haber hecho eso”, dijo. “Fue muy valiente”. “Me da miedo enviarle de vuelta (a la escuela)”, dijo Clark. “No sé qué voy a hacer”.

Hablan los alumnos de la Apalachee High School sobre el tiroteo

La estudiante de segundo año Shantal Sanvee, que estaba en un aula cercana a los disparos, dijo que vio “un montón de sangre. Y fue horrible”.

“No creo que quiera estar aquí por mucho tiempo”, dijo Sanvee a AP.

Layla Ferrell, una estudiante de tercer año, contó cómo en la pantalla de su clase aparecieron las palabras “Cierre de emergencia total” y las luces comenzaron a parpadear. Asustados, ella y sus compañeros amontonaron mesas y sillas frente a la puerta para crear una barricada.

"Mi profesora abrió la puerta (del aula) para ver qué pasaba. Otro profesor entró corriendo y le dijo que cerrara porque había un hombre armado", le dijo el estudiante Sergio Caldera, de 17 años, a ABC.

Con la puerta cerrada, él y sus compañeros oyeron gritos procedentes del exterior.

Clark también contó a CNN que en un principio su hijo Ethan tampoco pensaba que se trataba de un tiroteo.

Jacob King, estudiante de segundo grado, dijo que se quedó dormido en clase cuando escuchó unos diez disparos. El joven dijo que no pensaba que el tiroteo fuera real hasta que escuchó a un agente gritándole a alguien que soltara su arma.

King dijo que cuando salieron de su clase, vio a los agentes protegiendo a lo que parecía ser un estudiante herido.

