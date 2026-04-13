estados unidos Un terremoto de magnitud 5.5 sacude el oeste de Nevada, cerca del límite con California El epicentro se ubicó a unos 20 kilómetros al sureste de Silver Springs, a las 18:29 horas (tiempo local)

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Un sismo de magnitud 5.5 se registró la tarde de este lunes en el oeste de Estados Unidos, con epicentro ubicado a unos 20 kilómetros al sureste de Silver Springs, de acuerdo con reportes del sistema oficial de alerta sísmica.

El movimiento ocurrió a las 18:29 horas (tiempo local) y activó el sistema ShakeAlert, que envió notificaciones preventivas a regiones cercanas, incluida la zona de Sierra Oriental en California.

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Hasta el momento, no se han reportado daños mayores ni víctimas, mientras autoridades y servicios de emergencia continúan con la evaluación en las áreas cercanas al epicentro.