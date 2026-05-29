Google Un empleado de Google acusado de utilizar datos de búsqueda confidenciales para ganar $1.2 millones en Polymarket Fiscales federales presentaron cargos por uso de información privilegiada contra un empleado de Google, alegando que el ingeniero de software utilizó información confidencial de la empresa para embolsarse más de 1.2 millones de dólares en la plataforma de mercados de predicción Polymarket

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Fiscales federales acusaron esta semana de uso de información privilegiada contra un empleado de Google, alegando que el ingeniero de software utilizó información confidencial de la empresa para embolsarse más de 1,2 millones de dólares en la plataforma de mercados de predicción Polymarket mediante apuestas sobre tendencias de búsqueda.

En una denuncia hecha pública en Nueva York, las autoridades identificaron al empleado como Michele Spagnuolo, de 36 años, un ciudadano italiano residente en Suiza que trabaja para Google desde 2014. Según alegan, bajo el nombre en línea "AlphaRaccoon", Spagnuolo utilizó los datos del "Year in Search" de 2025 de la empresa antes de su publicación para realizar apuestas en Polymarket sobre las personas más buscadas en Google del año pasado.

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Los cargos de esta semana "reforzan un mensaje que viene de hace décadas: los empleados con información privilegiada no pueden usar información comercial confidencial para obtener ganancias en nuestros mercados", dijo el miércoles Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. "El uso de información privilegiada compromete la integridad de nuestros mercados, y el pueblo estadounidense quiere que se investigue y se procese esta conducta impulsada por la codicia".

Spagnuolo supuestamente realizó nuevas operaciones en Polymarket a medida que evolucionaban los datos de búsqueda internos de Google, desde octubre hasta diciembre del año pasado. Por ejemplo, según la denuncia, Spagnuolo apostó inicialmente a que Kendrick Lamar —quien encabezó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2025— encabezaría las tendencias de búsqueda de personas el año pasado. Pero después de que los datos internos de Google mostraran que el cantante de pop alternativo D4vd lideraba posteriormente el flujo de búsquedas, realizó nuevas apuestas. D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado el mes pasado del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

Utilizando las apuestas de "sí" o "no" del mercado de predicciones, Spagnuolo también realizó una serie de operaciones en Polymarket sobre otras personas que aparecerían o no en las tendencias de búsqueda de Google de 2025, según la denuncia. Y después de que los datos se publicaran el 4 de diciembre, la cuenta AlphaRaccoon pronto obtuvo ganancias considerables. Una investigación del FBI rastreó posteriormente sus pagos en criptomonedas.

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No se identificó de inmediato al abogado de Spagnuolo. Google, con sede en California, confirmó a The Associated Press que había suspendido a su empleado.

"El empleado accedió a nuestro material de marketing utilizando una herramienta disponible para todo nuestro personal, pero el uso de dicha información confidencial para realizar apuestas constituye una grave violación de nuestras políticas", declaró un portavoz de Google en un comunicado, añadiendo que la empresa estaba colaborando con las autoridades y "tomará las medidas adecuadas".

Polymarket reiteró que también colaboraba estrechamente con las autoridades. Un portavoz también destacó que la empresa "es la única plataforma de predicción hasta la fecha cuya cooperación ha dado lugar a cargos por uso de información privilegiada en Estados Unidos", y mantuvo que el comercio mediante blockchain, que utiliza Polymarket, es "transparente, rastreable, y los malos actores dejan huellas".

Spagnuolo no es la primera persona en enfrentar cargos por uso de información privilegiada relacionados con operaciones en Polymarket. El mes pasado, el gobierno también acusó a un soldado de las fuerzas especiales que ganó más de 400,000 dólares con operaciones en Polymarket apostando por la caída del expresidente venezolano Nicolás Maduro. El soldado supuestamente utilizó información clasificada antes de la operación militar estadounidense de enero, de la que formaba parte.

Tales escándalos han puesto el foco en un mundo turbio (y en crecimiento) de transacciones especulativas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ahora inundan Internet. Los mercados de predicción venden contratos de eventos, por lo que también se clasifican y regulan de manera diferente a las formas tradicionales de juego. Esto ha suscitado preocupaciones sobre la protección de los consumidores y batallas legales sobre la supervisión gubernamental.

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La administración del presidente Donald Trump ya ha dado su apoyo a los operadores de estas empresas y ha demandado a varios estados por sus esfuerzos de regulación. Mientras tanto, la industria se apresura a tranquilizar al público con nuevas medidas de seguridad. Polymarket reescribió recientemente sus reglas para establecer claramente que los usuarios no pueden negociar con contratos en los que puedan poseer información confidencial o puedan influir en el resultado de un evento.