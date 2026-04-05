Noticias Sindicato de guionistas y los estudios de Hollywood alcanzan un acuerdo preliminar de cuatro años “Esperamos seguir avanzando a partir de este progreso a medida que continuamos trabajando para lograr acuerdos que respaldan la estabilidad a largo plazo de la industria”, indicó el comunicado.



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Este sábado 4 de abril, el Sindicato de Guionistas de América Oeste anunció que se aprobó por unanimidad un acuerdo preliminar con la Alianza de Productores de Cine y Televisión tras tres semanas de negociación.

“Esperamos seguir avanzando a partir de este progreso a medida que continuamos trabajando para lograr acuerdos que respaldan la estabilidad a largo plazo de la industria”, indicó el comunicado.

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¿Qué dice el acuerdo?

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El sindicato informó que el acuerdo protege el plan de salud de los guionistas y ayuda a abordar los desafíos del trabajo libre. Sin embargo, no se dijeron con exactitud los términos del mismo, por lo que se espera protección ante la inteligencia artificial.

Este acuerdo llega pocas semanas antes de que se acabara el anterior en mayo. Tiene 4 años de duración y tendrá que ser aprobado por una junta directiva y los miembros del gremio antes de su ratificación.

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Por otra parte, los contratos de los estudios expiran a finales de junio, por lo que ya están negociando con los líderes sindicales que representan a los actores y directores.

De acuerdo con Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, comentó a la Agencia de Noticias AP que a los estudios les gustaría volver a trabajar en colaboración.

¿Huelga dentro del mismo sindicato?

De acuerdo con Los Angeles Times, este acuerdo se da en medio de la huelga de los mismos miembros del Sindicato de Guionistas de América Oeste. Donde más de 100 personas que trabajan en derechos de autor y eventos denunciaron prácticas laborales injustas.

Hasta el momento, se desconoce si esta huelga afectará el contrato preliminar que se logró por parte de los estudios, pero el mes pasado cancelaron su ceremonia anual porque no se ha llegado a un acuerdo.

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