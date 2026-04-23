Senado

Ley del Pollo Asado Caliente: Legisladores buscan incluir este alimento al programa SNAP

Actualmente las personas que reciben la ayuda económica para alimentación solo pueden comprar pollos asados cuando estos ya se hayan enfriado, incluso alimentos crudos para ser preparados.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ICE tendrá que presentar una orden judicial para entrar a las viviendas; ¿qué tanto se sabe?

Un grupo bipartidista en el Senado de Estados Unidos ha lanzado una ley para incluir una opción deliciosa y económica al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para personas de escasos recursos. Se trata de un cambio en las directrices que permitirá a los beneficiarios la posibilidad de comprar pollos asados aún calientes.

Y es que según el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura las directrices del programa SNAP limitan a los beneficiarios a la compra de “alimentos básicos” que están destinados a la preparación y el consumo en el hogar, dejando fuera a cualquier alimento caliente ya preparado.

PUBLICIDAD

Por lo que actualmente las personas que reciben la ayuda económica para alimentación solo pueden comprar pollos asados cuando estos ya se hayan enfriado.

Por ello, legisladores presentaron la Ley del Pollo Asado Caliente o “Hot Rotisserie Chicken Act”, con la que se modifica la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para añadir este alimento a la definición de alimentos elegibles bajo SNAP.

Pollos asados se exhiben en un Sam's Club, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Bentonville, Arkansas. (Foto AP/Charlie Riedel)
Pollos asados se exhiben en un Sam's Club, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Bentonville, Arkansas. (Foto AP/Charlie Riedel)
Imagen Charlie Riedel/AP

Más sobre Senado

Senado mantiene el suministro de armas a Israel pese a una oposición demócrata sin precedentes
2 mins

Senado mantiene el suministro de armas a Israel pese a una oposición demócrata sin precedentes

Estados Unidos
Niño con diabetes tipo 1 visibiliza la urgencia de aprobar la ley INSULIN Act
2 mins

Niño con diabetes tipo 1 visibiliza la urgencia de aprobar la ley INSULIN Act

Estados Unidos
Senado de EEUU bloquea enmienda contra atletas transgénero en deportes femeninos
2 mins

Senado de EEUU bloquea enmienda contra atletas transgénero en deportes femeninos

Estados Unidos
Senador republicano Tim Sheehy expulsa a golpes a un manifestante en el Capitolio
2 mins

Senador republicano Tim Sheehy expulsa a golpes a un manifestante en el Capitolio

Estados Unidos
En un minuto: Victoria legal para Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón
1:22

En un minuto: Victoria legal para Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón

Estados Unidos
En un minuto: EEUU al borde del primer cierre de gobierno federal desde 2018
1:09

En un minuto: EEUU al borde del primer cierre de gobierno federal desde 2018

Estados Unidos
En un minuto: Fiscales acusan a Tyler Robinson de asesinato por la muerte de Charlie Kirk
1:11

En un minuto: Fiscales acusan a Tyler Robinson de asesinato por la muerte de Charlie Kirk

Estados Unidos
En un minuto: Maratónica votación en el pleno del Senado por el proyecto de ley fiscal de Trump
1:20

En un minuto: Maratónica votación en el pleno del Senado por el proyecto de ley fiscal de Trump

Estados Unidos
En un minuto: El Senado continúa impulsando el megaproyecto de ley fiscal de Trump
1:13

En un minuto: El Senado continúa impulsando el megaproyecto de ley fiscal de Trump

Estados Unidos
En un minuto: EEUU y Ucrania firman acuerdo que otorga acceso a los recursos minerales ucranianos
1:12

En un minuto: EEUU y Ucrania firman acuerdo que otorga acceso a los recursos minerales ucranianos

Estados Unidos

Los principales impulsores son los senadores John Fetterman y Michael Bennet, del Partido Demócrata; así como los republicanos Jim Justice y Shelley Moore Capito.

“La mejor opción económica (y deliciosa) de Estados Unidos es el pollo asado de Costco a $4.99”, dijo el senador Fetterman en un comunicado. "Es uno de los platos favoritos de mi familia y me enorgullece unirme a este proyecto de ley con el senador Justice para que todos puedan probarlo. Los fondos del programa SNAP se invertirían bien para alimentar a las familias de nuestra nación que lo necesitan".

Se muestran envases de pollo asado el martes 5 de julio de 2022, en una tienda Costco en North Miami, Florida. (Foto AP/Wilfredo Lee)
Se muestran envases de pollo asado el martes 5 de julio de 2022, en una tienda Costco en North Miami, Florida. (Foto AP/Wilfredo Lee)
Imagen Wilfredo Lee/AP

Por su parte, el senador Justice indicó que permitir que las personas que reciben SNAP compren pollos asados calientes es por sentido común, además de que una medida tan básica puede ayuda a padres y abuelos a poner algo sencillo en la mesa para alimentar a sus familias.

La senadora republicana, Shelley Moore, destacó que esta modificación representa además de una ayuda para las personas mayores y familias trabajadoras, una medida de comodidad y dignidad.

"El Congreso debería facilitar, no dificultar, que las familias tengan comida en la mesa. Este proyecto de ley elimina una barrera innecesaria y ayuda a las familias de Colorado a obtener una comida rápida y nutritiva cuando la necesitan", declaró el senador Bennet.

PUBLICIDAD

Este proyecto de ley no aumenta la financiación ni la elegibilidad de los participantes para SNAP ni permite que todos los alimentos calientes se incluyan para su compra.

Además, solo se aplica a los comercios que cumplan los requisitos, y se mantiene que el programa SNAP no se extenderá a los restaurantes.

Relacionados:
SenadoSenado de EE.UU.DemócratasPrograma de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)SNAP Nueva YorkSNAP en Texas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Doménica Montero
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX