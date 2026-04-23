Senado Ley del Pollo Asado Caliente: Legisladores buscan incluir este alimento al programa SNAP Actualmente las personas que reciben la ayuda económica para alimentación solo pueden comprar pollos asados cuando estos ya se hayan enfriado, incluso alimentos crudos para ser preparados.

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Un grupo bipartidista en el Senado de Estados Unidos ha lanzado una ley para incluir una opción deliciosa y económica al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para personas de escasos recursos. Se trata de un cambio en las directrices que permitirá a los beneficiarios la posibilidad de comprar pollos asados aún calientes.

Y es que según el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura las directrices del programa SNAP limitan a los beneficiarios a la compra de “alimentos básicos” que están destinados a la preparación y el consumo en el hogar, dejando fuera a cualquier alimento caliente ya preparado.

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Por lo que actualmente las personas que reciben la ayuda económica para alimentación solo pueden comprar pollos asados cuando estos ya se hayan enfriado.

Por ello, legisladores presentaron la Ley del Pollo Asado Caliente o “Hot Rotisserie Chicken Act”, con la que se modifica la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para añadir este alimento a la definición de alimentos elegibles bajo SNAP.

Pollos asados se exhiben en un Sam's Club, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Bentonville, Arkansas. (Foto AP/Charlie Riedel) Imagen Charlie Riedel/AP

Los principales impulsores son los senadores John Fetterman y Michael Bennet, del Partido Demócrata; así como los republicanos Jim Justice y Shelley Moore Capito.

“La mejor opción económica (y deliciosa) de Estados Unidos es el pollo asado de Costco a $4.99”, dijo el senador Fetterman en un comunicado. "Es uno de los platos favoritos de mi familia y me enorgullece unirme a este proyecto de ley con el senador Justice para que todos puedan probarlo. Los fondos del programa SNAP se invertirían bien para alimentar a las familias de nuestra nación que lo necesitan".

Se muestran envases de pollo asado el martes 5 de julio de 2022, en una tienda Costco en North Miami, Florida. (Foto AP/Wilfredo Lee) Imagen Wilfredo Lee/AP

Por su parte, el senador Justice indicó que permitir que las personas que reciben SNAP compren pollos asados calientes es por sentido común, además de que una medida tan básica puede ayuda a padres y abuelos a poner algo sencillo en la mesa para alimentar a sus familias.

La senadora republicana, Shelley Moore, destacó que esta modificación representa además de una ayuda para las personas mayores y familias trabajadoras, una medida de comodidad y dignidad.

"El Congreso debería facilitar, no dificultar, que las familias tengan comida en la mesa. Este proyecto de ley elimina una barrera innecesaria y ayuda a las familias de Colorado a obtener una comida rápida y nutritiva cuando la necesitan", declaró el senador Bennet.

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Este proyecto de ley no aumenta la financiación ni la elegibilidad de los participantes para SNAP ni permite que todos los alimentos calientes se incluyan para su compra.