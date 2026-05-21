Departamento de Justicia Resistencia en el Senado a salón de baile y fondo para aliados de Trump estanca aprobación de proyecto de control migratorio Parece cada vez más improbable que los republicanos del Senado cumplan el plazo que se impusieron para aprobar esta semana un proyecto de ley de control migratorio de unos 70,000 millones de dólares, ya que las dudas sobre la financiación de la seguridad de la Casa Blanca y el fondo de 1,800 millones de dólares destinado a acuerdos extrajudiciales de la administración Trump han frenado de hecho los avances.

Video “Este es mi regalo a EEUU”: Donald Trump sobre su Salón de Baile en la Casa Blanca

Cada vez parecía más improbable que los republicanos del Senado cumplieran el plazo que se habían fijado para aprobar esta semana un proyecto de ley de control migratorio de unos 70,000 millones de dólares, ya que las disputas sobre los fondos de seguridad para la Casa Blanca y el fondo de compensación de 1,800 millones de dólares de la administración Trump frenaron de hecho los avances.

Ya se esperaba que los republicanos renunciaran a 1,000 millones de dólares destinados a la seguridad del complejo de la Casa Blanca y del salón de baile del presidente Donald Trump, ante la reacción negativa de miembros de su propio partido. Pero luego las preguntas sobre el fondo de compensación se sumaron a algunas de las preocupaciones de los senadores. Se preguntan quién recibiría el dinero.

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Los senadores republicanos se reunieron el jueves con el fiscal general interino Todd Blanche mientras trabajaban para ultimar el texto del proyecto de ley y decidir si establecer parámetros para el acuerdo, diseñado para compensar a los aliados de Trump que creen haber sido perseguidos políticamente. Thune dijo a los periodistas que los senadores tenían preguntas y querían saber "cómo podríamos asegurarnos de que se delimite adecuadamente".

Pero los senadores que salieron de la reunión se mostraron reservados e indicaron que los legisladores no celebrarían una votación sobre el paquete antes de salir de Washington para el receso del Día de los Caídos, con el riesgo de no cumplir con la fecha límite del 1 de junio fijada por Trump.

Cuando se le preguntó sobre una votación esta semana, la senadora Susan Collins, republicana por Maine, respondió: "Ni siquiera lo sé". El senador John Kennedy, republicano por Louisiana, fue más directo: "Nos vamos a casa", dijo.

Esta carrera de última hora se produce mientras los demócratas critican a los republicanos por intentar financiar el salón de baile de Trump cuando los votantes están preocupados por cuestiones básicas de asequibilidad, y mientras algunos legisladores republicanos se sienten cada vez más frustrados con Trump. Varios senadores republicanos se han pronunciado en contra del acuerdo, que se anunció esta semana, y muchos se molestaron por el respaldo que el presidente dio el martes al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en la segunda vuelta de las primarias del partido de la próxima semana contra el senador John Cornyn.

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Cuando se le preguntó el jueves en la Casa Blanca si estaba perdiendo el control del Senado, Trump respondió: "No lo sé, de verdad que no lo sé. Lo que sí puedo decirte es que solo hago lo que es correcto".

Posibles parámetros del fondo de la indemnización de Trump

El fondo "anti-utilización con fines políticos", que forma parte del acuerdo que resuelve la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos, se convirtió inesperadamente en uno de los principales escollos del proyecto de ley. Los demócratas afirmaron que forzarían votaciones para bloquearlo o imponerle restricciones.

Los demócratas tienen una oportunidad porque los republicanos están tratando de aprobar el proyecto de ley de control migratorio a través de un complicado proceso presupuestario que requiere una larga serie de votaciones de enmiendas. Los demócratas están considerando múltiples enmiendas, potencialmente para bloquear ese nuevo fondo por completo o para prohibir cualquier pago a los partidarios de Trump que causaron daño a los agentes del orden público en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Mostrando un frente unido, los demócratas tanto de la Cámara de Representantes como del Senado se reunieron el jueves en las escaleras del Capitolio para mostrar su oposición. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo que el proceso de enmiendas "dará a los republicanos innumerables oportunidades para hacer lo correcto".

Añadió que si se negaban a hacer cambios, eso demostraría a los votantes que "los republicanos del salón de baile no están trabajando para ustedes" sino que "están ocupados luchando por Trump".

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Esas enmiendas, junto con otras, podrían aprobarse, ya que un número creciente de republicanos ha expresado reservas sobre el fondo. Por lo tanto, los republicanos están discutiendo ahora sus propias adiciones de última hora para evitarlo, lo que podría establecer algunos parámetros sobre el acuerdo y quién podría recibir una indemnización, según dos personas con conocimiento de las discusiones privadas que solicitaron el anonimato para hablar al respecto.

No estaba claro cómo se recibirían en la Cámara de Representantes los cambios del Senado. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Louisiana, dijo el miércoles que la Cámara aprobará el proyecto de ley "sea cual sea la forma que adopte".

Aumentan las tensiones entre el Senado y la Casa Blanca

Mientras los republicanos cuestionaban el acuerdo y partes de su agenda, Trump arremetió contra el Senado en una publicación en redes sociales el miércoles.

Instó a los republicanos a despedir a la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, quien dijo durante el fin de semana que partes de la propuesta de seguridad de 1,000 millones de dólares no pueden permanecer en el proyecto de ley de ICE y la Patrulla Fronteriza.

Trump también renovó sus llamamientos de larga data para que el Senado apruebe la Ley SAVE, un proyecto de ley republicano que exigiría a todos los votantes demostrar su ciudadanía estadounidense, y para poner fin al obstruccionismo en el Senado.

Los republicanos deben "ser inteligentes y duros", dijo Trump, o "¡todos estarán buscando trabajo mucho antes de lo que creían posible!".

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Aunque han sido leales a Trump en la mayoría de los temas, los republicanos del Senado se han resistido a sus repetidos llamamientos —incluso en su primer mandato— para acabar con el filibusterismo, que exige un umbral de 60 votos en el Senado.

Sobre la creciente división del Partido Republicano se cierne el sorprendente respaldo de Trump a Paxton. Esa intervención tiene a los senadores republicanos furiosos en privado, ya que podría costarles su mayoría en noviembre, pues consideran que el titular, Cornyn, es el mejor candidato para las elecciones generales de noviembre.

La solicitud del Servicio Secreto se tambalea

Según la solicitud del Servicio Secreto, unos 220 millones de dólares se destinarían a financiar mejoras de seguridad relacionadas con el salón de baile. El resto se destinaría a un nuevo centro de control de visitantes, capacitación y otras medidas de seguridad.

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, dijo que el intento de añadir el paquete de seguridad al proyecto de ley era una "mala idea". El proyecto de ley no debería haber incluido las otras mejoras de seguridad, dijo, "porque simplemente le está dando a todo el mundo" la idea del "‘salón de baile de mil millones de dólares'".

Varios otros republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado han cuestionado la solicitud, y los senadores salieron de una reunión informativa con el director del Servicio Secreto la semana pasada diciendo que necesitaban mucha más información.

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"La gente no puede pagar los alimentos, la gasolina ni la atención médica, ¿y vamos a gastar mil millones de dólares en un salón de baile?", preguntó el senador de Louisiana Bill Cassidy, quien perdió la reelección en las primarias republicanas el sábado después de que Trump respaldara a uno de sus oponentes.

En el proyecto de ley se mantiene el dinero para el ICE y la Patrulla Fronteriza, que los demócratas han bloqueado durante meses en protesta por la campaña de represión migratoria del gobierno.

Los demócratas exigieron cambios para las agencias, pero las negociaciones con la Casa Blanca dieron pocos frutos. Por lo tanto, los republicanos están utilizando la complicada maniobra presupuestaria llamada "reconciliación" —el mismo proceso que les permitió aprobar el proyecto de ley de recortes fiscales y de gasto de Trump el año pasado— para financiar las agencias hasta el final del mandato de Trump con una mayoría simple y sin votos demócratas.