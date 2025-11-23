Preocupan los cambios en la agencia que resguarda la integridad de las elecciones de cara a los comicios de 2026

Desde que se creó en 2018, la agencia federal de ciberseguridad ha ayudado a alertar a funcionarios electorales estatales y locales sobre posibles amenazas de gobiernos extranjeros, ha mostrado a autoridades cómo proteger los centros de votación de ataques y ha ensayado cómo responder ante imprevistos, como una amenaza de bomba el día de las elecciones o una repentina campaña de desinformación.

La agencia estuvo en gran medida ausente en esos ámbitos durante las elecciones de este mes en varios estados, lo que podría replicarse en los comicios de mitad de período de 2026. Los cambios de prioridades en la administración de Donald Trump, la reducción de personal y los recortes presupuestarios ha ocasionado que a muchos funcionarios electorales les preocupe que la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad (CISA) tenga un papel de menor envergadura el año que viene, cuando se disputará el control del Congreso.

Algunos responsables dicen que han empezado a moverse a contrarreloj para suplir los vacíos que prevén se produzcan. “No tenemos claro si podremos confiar en CISA para estos servicios a medida que se acerca un gran año electoral en 2026”, dijo Steve Simon, secretario de Estado de Minnesota, un demócrata que hasta hace poco dirigió la Asociación Nacional Bipartidista de Secretarios de Estado.

Los líderes de la asociación enviaron en febrero una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidiéndole que mantuviera las funciones esenciales de la agencia de ciberseguridad relacionadas con las elecciones. Noem, cuyo departamento supervisa la agencia, aún no ha respondido.

“Lamento decir que, meses después, la carta sigue siendo muy oportuna y relevante”, dijo Simon.

CISA: una agencia en transición

CISA, como se conoce a la agencia, fue creada durante la primera administración de Trump para ayudar a proteger las infraestructuras críticas del país, desde presas y centrales eléctricas hasta sistemas electorales. Está atravesando una gran transformación desde que comenzó el segundo mandato de Trump en enero.

Los registros públicos sugieren que alrededor de 1,000 empleados de CISA han perdido sus trabajos en los últimos años. En marzo, la administración republicana recortó 10 millones de dólares de dos iniciativas de ciberseguridad, incluida una dedicada a ayudar a funcionarios electorales estatales y locales.

Eso ocurrió unas semanas después de que CISA anunciara una revisión de su trabajo relacionado con las elecciones y de que más de una docena de empleados que habían trabajado en esas tareas fueran puestos bajo licencia administrativa. El FBI también disolvió un grupo de trabajo dedicado a operaciones de posible influencia extranjera, incluidas las que tienen como objetivo las elecciones en Estados Unidos.

CISA sigue sin director oficial. La nominación de Sean Plankey, un experto en ciberseguridad que ya trabajó en el primer gobierno de Trump, está estancada en el Senado.

Los funcionarios de CISA no respondieron a preguntas de la agencia AP que buscaban detalles sobre el papel de la agencia en las elecciones recién celebradas, sus planes para el ciclo electoral de 2026 o los niveles de personal. Dijeron que la agencia sigue preparada para ayudar a proteger la infraestructura electoral.



“Bajo el liderazgo del presidente Trump y de la secretaria Noem, CISA está totalmente enfocada en proteger la infraestructura crítica de Estados Unidos y en fortalecer la resiliencia cibernética en el gobierno y la industria”, dijo Marci McCarthy, directora de asuntos públicos de CISA. Agregó que la agencia anunciará sus futuros planes “en el momento adecuado”.

Christine Serrano Glassner, directora de asuntos externos de CISA, dijo que los expertos de la agencia están listos para brindar orientación electoral si se les solicita. “En caso de interrupciones o amenazas a la infraestructura crítica, estén o no relacionadas con el día de las elecciones, CISA coordina rápidamente con la Oficina de Gestión de Emergencias y con las autoridades federales, estatales y locales correspondientes”, dijo en un comunicado.

Los estados se han quedado solos en seguridad electoral

Las principales agencias de seguridad electoral de California afirmaron que CISA ha desempeñado un “papel fundamental” desde 2018, pero que aportó poca o ninguna ayuda para la elección especial del 4 de noviembre, cuando los votantes aprobaron un nuevo mapa rediseñado de distritos para el Congreso.

“Durante el último año, la capacidad de CISA para apoyar las elecciones se ha reducido de manera significativa”, señaló la oficina de la secretaria de Estado de California en un comunicado a AP. “La agencia ha sufrido importantes reducciones de personal, de financiamiento y de enfoque en su misión, incluida la eliminación de personal dedicado específicamente a la seguridad electoral y a la mitigación de la influencia extranjera”.

“Este cambio ha dejado a los funcionarios electorales de todo el país sin la asociación federal clave de la que han dependido durante varios ciclos electorales”, agregó la oficina.

CISA notificó a los funcionarios de California en septiembre que ya no participaría en un grupo de trabajo que reunía a agencias federales, estatales y locales para apoyar a las oficinas electorales del condado. Los funcionarios electorales de California y la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador hicieron lo que pudieron para cubrir los vacíos y planificar diversos escenarios de seguridad.

En el condado de Orange, el registrador de votantes, Bob Page, dijo en un correo electrónico que las oficinas estatales y otros departamentos del condado “dieron un paso adelante” para apoyar a su oficina y “llenar el vacío dejado por la ausencia de CISA”.

El vecino condado de Los Ángeles tuvo una experiencia distinta. La oficina del registrador, que supervisa las elecciones, dijo que sigue recibiendo una serie de servicios de ciberseguridad de CISA, incluidos inteligencia de amenazas, monitoreo de redes y pruebas de seguridad de su equipo, aunque ahora las jurisdicciones locales deben cubrir el costo de algunos servicios que antes estaban financiados por el gobierno federal.

Otros estados que celebraron elecciones este mes también dijeron que no hubo coordinación con CISA.

El secretario de Estado de Mississippi, quien dirige la asociación nacional que envió la carta a Noem, no respondió directamente a la solicitud de comentarios, pero su oficina confirmó que CISA no participó en las elecciones recientes del estado.

En Pensilvania, que celebró una contienda muy seguida a nivel nacional para tres jueces del Tribunal Supremo estatal, el Departamento de Estado afirmó que recurrió más a sus propios aliados para garantizar la seguridad electoral.

En un correo electrónico, el departamento dijo que estaba “confiando mucho menos en CISA que en años recientes”. En cambio, ha comenzado a colaborar con la policía estatal, con el propio Departamento estatal de Seguridad Nacional, con expertos locales en ciberseguridad y otras agencias.

Los estados buscan alternativas

Simon, el antiguo presidente de la Asociación de Secretarios de Estado, dijo que los funcionarios electorales estatales y locales necesitan respuestas sobre los planes de CISA porque tendrán que buscar alternativas si los servicios que antes brindaba no estarán disponibles el año próximo.

En algunos casos, como con los informes de inteligencia clasificados, no hay alternativas al gobierno federal, señaló. Pero podría haber maneras de obtener otros servicios, como las pruebas para determinar si el equipo electoral puede ser vulnerado desde el exterior.

En años electorales pasados, CISA también realizaba ejercicios de simulación con agencias locales y oficinas electorales para ensayar distintos escenarios que pudieran afectar la votación o el recuento de papeletas, y cómo deberían reaccionar. Simon dijo que ese era un terreno en el que CISA era especialmente competente.

“Estamos empezando a asumir que algunos de esos servicios no van a estar disponibles para nosotros, y estamos buscando en otros lugares para llenar ese vacío”, dijo Simon.

