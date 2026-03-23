Departamento de Seguridad Nacional Senado aprueba a Markwayne Mullin como titular del Departamento de Seguridad Nacional En plena crisis migratoria y caos en aeropuertos, el Senado confirma a Mullin al frente del Departamendo de Seguridad Nacional.

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El Senado confirmó a Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional a última hora del lunes, aprobando al nominado del presidente Donald Trump para hacerse cargo del departamento, que atraviesa un momento difícil, tras el despido de Kristi Noem en medio de una fuerte reacción pública por las operaciones de control migratorio y deportación masiva del gobierno .

Mullin, senador republicano de Oklahoma conocido por su estrecha amistad con Trump , ha intentado presentarse como una figura estable, afirmando que su objetivo como secretario sería alejar al departamento de los titulares. Asume el cargo en un momento difícil, ya que Trump ha ordenado a los agentes del ICE reforzar la seguridad aeroportuaria durante el estancamiento presupuestario en el Congreso. Además, tuvo un enfrentamiento con el presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional, quien cuestionó el carácter y el temperamento de Mullin durante la tensa audiencia de confirmación de la semana pasada .

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Los senadores lo confirmaron en una votación mayoritariamente partidista, con 54 votos a favor y 45 en contra.

La financiación habitual del Departamento de Seguridad Nacional se interrumpió el 14 de febrero, lo que provocó largas esperas en los aeropuertos estadounidenses, ya que los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) se ausentaron en lugar de trabajar sin cobrar. Los demócratas exigen que la administración Trump realice cambios en las operaciones de control migratorio tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante las protestas de este año en Minneapolis. Trump rechazó la última propuesta y las negociaciones se han estancado.

Un luchador de MMA se enfrenta a la Seguridad Nacional

Aunque el senador accede al cargo tras más de una docena de años en el Congreso y con la experiencia de gestión de un negocio familiar de fontanería en expansión en Oklahoma, no se le ha considerado una figura clave en materia de inmigración.

Exluchador de artes marciales mixtas y luchador universitario que ha dirigido sesiones de entrenamiento matutinas en el gimnasio de la Cámara de Representantes, exclusivo para miembros, entabló una estrecha relación con miembros de ambos partidos y a menudo se le considera un negociador en el polarizado Washington.

Su lealtad a Trump fue lo que le valió el puesto, y no se espera que cambie de postura respecto al presidente. Antes de ser nombrado para el cargo en el Departamento de Seguridad Nacional, Mullin era un firme defensor de la agenda migratoria de Trump y de los agentes del ICE.

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“Puedo tener opiniones diferentes a las de todos los presentes en esta sala, pero como secretario de Seguridad Nacional, protegeré a todos”, dijo Mullin durante su audiencia de confirmación.

La aplicación de las normas de inmigración, en el centro del estancamiento en la financiación

El primer reto de Mullin será restablecer la financiación habitual del departamento, bloqueada desde mediados de febrero, debido a las exigencias de los demócratas. Quieren que los agentes de inmigración se identifiquen y no usen mascarillas; que se abstengan de realizar operativos de control migratorio cerca de escuelas, iglesias, hospitales y otros lugares sensibles; que lleven cámaras corporales; y que obtengan la autorización judicial para entrar en domicilios o espacios privados.

En su audiencia de confirmación la semana pasada, Mullin intentó proyectar una imagen de firmeza en un momento crucial para la agencia, una imagen que fue cuestionada por el presidente del comité, el senador republicano Rand Paul, en un acalorado intercambio. Los demócratas también se muestran escépticos, considerándolo un fiel ejecutor de la agenda de Trump.

Paul votó en contra de Mullin durante la votación del comité. Los senadores demócratas John Fetterman de Pensilvania y Martin Heinrich de Nuevo México se unieron a la mayoría de los demás republicanos para respaldar al nominado en la votación del domingo.

“ Markwayne Mullin está listo para liderar”, declaró el senador John Barrasso de Wyoming, el segundo republicano de mayor rango. Añadió que Mullin “servirá con seriedad e integridad. Será un líder que hará de nuestro país un lugar más seguro”.

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Mullin asume el cargo en un momento en que el apoyo público a la agenda migratoria del presidente ha disminuido tras un año de operativos de gran repercusión en varias ciudades estadounidenses. Bajo el liderazgo de Noem, los agentes fueron acusados de usar la fuerza para arrestar a inmigrantes , detenerlos en condiciones deplorables y eludir el debido proceso para deportarlos rápidamente.