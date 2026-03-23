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¿Quién es Jessica Foster? Esto es lo que se sabe de la cuenta pro Trump que se viralizó en redes

La cuenta compartía fotos evidentemente creadas por IA, en la que se mostraban situaciones bélicas y eventos políticos ficticios, incluyendo montajes en la Oficina Oval.

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Presentada en redes sociales como “ Jessica Foster”, una supuesta militar estadounidense y seguidora del movimiento conservador relacionado al presidente Donald Trump, MAGA, resultó ser inexistente pues en realidad es un perfil creado con inteligencia artificial.

Activa desde diciembre de 2025, la cuenta compartía fotos evidentemente creadas por IA, en la que se mostraban situaciones bélicas y eventos políticos ficticios, incluyendo montajes en la Oficina Oval.

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De acuerdo con expertos, el éxito de la cuenta de " Jessica Foster" se basó en patriotismo, polarización política y contenido sugestivo. Sin embargo, el engaño se hizo aún más evidente tras múltiples errores técnicos en las que se veían banderas mal diseñadas, uniformes con nombres propios en lugar de apellidos entre otros. Además, el perfil redirigía el tráfico hacia plataformas de suscripción para adultos.

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Para expertos, lo más preocupante no es solo el engaño que significó una cuenta como la de " Jessica Foster", sino el objetivo final considerado un modelo de negocio de conversión de tráfico hacia sitios de pago. Además de una herramienta que puede usarse a favor de intereses políticos e ideológicos.

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