juicio Comienza juicio a acusado de provocar incendio forestal en Los Ángeles. ¿Se declaró inocente? Jonathan Rinderknecht, de 29 años, es señalado de iniciar el fuego y comenzar lo que se convirtió en uno de los incendios forestales más destructivos en la historia de California el 1 de enero de 2025

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Comienza el lunes el juicio al hombre acusado de haber originado el incendio en Los Ángeles el año pasado, mientras la zona lucha por reconstruirse y las secuelas repercuten en la contienda por la alcaldía de la ciudad.

Jonathan Rinderknecht, de 29 años, se ha declarado inocente de iniciar lo que se convirtió en uno de los incendios forestales más destructivos en la historia de California. Los fiscales sostienen que Rinderknecht inició un fuego el 1 de enero de 2025, y que este ardió sin ser detectado en las raíces de las plantas antes de reavivarse el 7 de enero.

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El incendio en la zona de de Palisades finalmente mató a 12 personas y destruyó miles de viviendas mientras calcinaba vecindarios en laderas de Pacific Palisades y la ciudad de Malibu. Rinderknecht enfrenta al menos cinco años de prisión si es declarado culpable de cargos que también incluyen destrucción maliciosa mediante uso de fuego.

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Defensa asegura que el acusado es un chivo expiatorio

El principal abogado defensor, Steve Haney, ha afirmado que están convirtiendo a Rinderknecht en chivo expiatorio por el fracaso del Departamento de Bomberos para extinguir por completo el incendio del 1 de enero. La selección del jurado previsiblemente durará varios días antes de que los alegatos iniciales comiencen a mitad de semana, y el juicio probablemente durará unas dos semanas.

La noticia del juicio provocó reacciones encontradas entre los residentes de Pacific Palisades, que han pasado el último año y medio lidiando con reclamos de seguros y trámites burocráticos para permisos de construcción mientras intentan recuperar la normalidad.

“Esto reaviva todas las emociones de este último año y me hace pensar en todo el sufrimiento y el caos en la vida de todos nuestros vecinos y amigos”, declaró Meghan Wald, cuya casa estuvo entre las pocas que quedaron en pie en su cuadra.

Las calles de Palisades ahora están abarrotadas de vehículos de construcción y trabajadores, y los árboles carbonizados han recuperado su frondoso verde. Pero abundan los lotes vacíos, llenos de maleza y flores silvestres y de las estructuras esqueléticas de las casas. De los más de 450 proyectos de construcción, solo 17 viviendas han sido certificadas para su ocupación.

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Wald y su familia ahora viven en el cercano Brentwood, pero ella visita el área cada semana para apoyar al puñado de negocios que han reabierto, incluido su salón de belleza, su farmacia CVS y el Palisades Garden Cafe, donde sus hijos solían comprar bocadillos después de la escuela.

“Es estupendo ver que las tiendas que conocemos y queremos están regresando", indicó Wald. "También es difícil imaginar cómo va a ser. Nunca será lo mismo”.

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El incendio forestal reavivó la campaña electoral

El incendio ha sido un tema central en la campaña de reelección de la alcaldesa en funciones, Karen Bass, mientras defiende el proceso de recuperación de la ciudad. Bass estaba en Ghana como parte de una delegación presidencial cuando empezó el incendio.

Uno de sus rivales, la personalidad de telerrealidad Spencer Pratt, perdió su casa en el suceso y ha denunciado ineptitud municipal, convirtiendo esa denuncia en un mensaje central de campaña. Aún no está claro si Pratt obtuvo suficientes votos en las primarias para enfrentarse a Bass en la elección de segunda vuelta de noviembre.

La jueza Anne Hwang dictaminó que la defensa no puede presentar pruebas ni argumentos sobre una presunta negligencia del departamento de bomberos, al señalar que era irrelevante y podría confundir al jurado.

Los abogados defensores habían planeado incluir el testimonio de un bombero de que el incendio anterior seguía humeando visiblemente cuando los primeros intervinientes abandonaron el lugar. Eso se recopiló como parte de una demanda civil presentada por víctimas del incendio contra la ciudad.

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Haney indicó que también planea argumentar que el gobierno carece de pruebas sólidas o de testimonios de testigos que vinculen a Rinderknecht con el primer incendio, y que los primeros intervinientes escucharon fuegos artificiales en las inmediaciones de donde comenzó el fuego.

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Fiscales sostienen que el acusado tenía motivos para iniciar el fuego

Los fiscales sostienen que los datos de geolocalización del teléfono de Rinderknecht muestran que él estaba en el área del incendio mientras este crecía rápidamente, y que los investigadores posteriormente incautaron de su auto un encendedor de parrillas que él admitió haber llevado consigo en el sendero.

Alegarán que estaba molesto por una relación fallida, así como por planes frustrados para la víspera de Año Nuevo, y que esa noche despotricó ante sus pasajeros de Uber diciendo que estaba enojado con el mundo, según un memorando previo al juicio del 29 de abril presentado por la fiscalía federal.

Lena Loh, quien abrió una clínica de cuidado de la piel en Palisades tres meses antes del incendio, señaló que el procesamiento de Rinderknecht no le produce ninguna sensación de alivio. Está considerando irse porque ya no puede sostener el negocio financieramente.

“No creo que someterlo a juicio vaya a arreglar nada", apuntó Loh. "Esto es un problema de la ciudad. La ciudad necesitaba gestionar mejor esa pequeña chispa de fuego”.