Noticias La reportera de los Minnesota Wild, Jessi Pierce, y sus tres hijos fueron encontrados muertos en un incendio en su casa La periodista de la NHL Jessi Pierce y sus tres hijos murieron en un incendio en Minnesota, una tragedia que conmocionó al mundo del hockey.

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La reportera de la NHL, Jessi Pierce, y sus tres hijos fallecieron en un incendio en su casa en Minnesota, según anunció la liga el domingo en su sitio web deportivo.

Pierce, de 37 años, cubrió a los Minnesota Wild como corresponsal de NHL.com durante la última década.

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“Todo el equipo de NHL.com está devastado y profundamente apenado por la pérdida de Jessi y sus hijos”, declaró Bill Price, vicepresidente y editor en jefe de NHL.com, en un comunicado.

“El amor de Jessi por su familia y el hockey se reflejaba en la energía y la pasión que aportaba a su trabajo. Era un verdadero placer hablar con ella y trabajar a su lado. La echaremos mucho de menos”, agregó.

Los bomberos respondieron a un incendio en una casa el sábado por la mañana en White Bear Lake, Minnesota. Los vecinos llamaron al 911 e informaron haber visto llamas saliendo del techo. Los bomberos encontraron a un adulto, tres niños y un perro dentro de la casa; todos habían fallecido, informó el Departamento de Bomberos de White Bear Lake. El departamento no reveló los nombres de las víctimas en su comunicado del sábado.

Se está investigando la causa del incendio.

“Nos duele el corazón por los afectados por esta tragedia. Pedimos que nuestra comunidad se una y se apoye mutuamente en estos momentos difíciles”, declaró el jefe de bomberos Greg Peterson.

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El equipo Minnesota Wild lamentó su muerte en las redes sociales el domingo.

“Jessi era una persona amable y compasiva que se preocupaba profundamente por su familia y por quienes la rodeaban. Fue una embajadora del hockey durante su tiempo cubriendo al Wild y a la NHL”, decía la publicación en redes sociales.

Minnesota es conocido como el “ Estado del Hockey”, y el Wild ha tenido una de las mayores aficiones desde su fundación en el año 2000. Los North Stars se mudaron a Dallas para convertirse en los Stars a principios de la década de 1990.