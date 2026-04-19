Pensilvania Mueren una mujer y sus seis hijos tras explosión en vivienda en Pensilvania El siniestro ocurrió en cuestión de minutos, dejando a la familia sin posibilidad de escapar de las llamas, según reportes preliminares.

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Una madre y sus seis hijos murieron durante un incendio y explosión en su casa en Lamar Township, en el condado de Clinton, Pensilvania, la mañana de este domingo 19 de abril.

Los ocurrieron alrededor de las 8:30 horas, tiempo local, luego de que servicios de emergencia fueron alertados, informó la Policía Estatal de Pensilvania.

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Pero cuando los agentes acudieron la vivienda ya estaba en llamas y no pudieron hacer mucho para rescatar a sobrevivientes, se indicó.

Alrededor de las 16:30 horas, se confirmó el fallecimiento de las siete personas en el domicilio ubicado en el bloque 700 de Long Run Road.

Las víctimas fueron identificadas como Sarah B. Stolzfus, de 34 años, y seis menores: un niño de 11 años, un niño de 10, una niña de 8, una niña de 6, un niño de 5 y un niño de 3 años.

¿Qué causó la explosión?

El estallido y el posterior incendio fue a causa de una fuga en un tanque de gas de propano, según reportes preliminares.

Las autoridades indicaron que el caso todavía está bajo investigación, pero adelantaron que no explotaron dos tanques de gas que estaban al exterior de la casa.

Los ocupantes de la residencia quedaron prácticamente atrapados entre el fuego.

Hasta la tarde de este domingo, peritos de bomberos de la policía estatal se encontraban en el lugar investigando el incendio que destruyó la vivienda.

El agente Stephen Schramm, de la unidad de Investigación de Incendios y Explosiones de la Policía Estatal en Montoursville, encabeza las indagatorias, según reportes locales.