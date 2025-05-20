El increíble rescate con un dron de una adolescente que quedó atrapada en una corriente de resaca en Florida

Video Increíble rescate: con un dron, pescador salva a adolescente que se ahogaba en una playa de Florida

Un hombre con su dron lograron salvar a una menor que quedó atrapada por una corriente de resaca en una playa de Florida.

De acuerdo con la cadena CBS12, Andrew Smith disfrutaba de una tarde de pesca en Pensacola Beach el pasado 15 de mayo cuando logró ayudar a la chica a mantenerse a flote en lo que llegaban los servicios de emergencia.

Smith contó al medio que llevaba apenas 10 minutos en la playa cuando una joven se le acercó para pedirle ayuda, ya que su amiga había sido arrastrada mar adentro por una corriente de resaca. "Corría y gritaba, pero nadie sabía nadar", dijo Smitt.

Así fue el rescate de una menor en Pensacola Beach

El hombre dijo a la cadena que él no puede nadar debido a una condición médica que le causa convulsiones, pero eso no lo detuvo para pensar cómo ayudar a la adolescente que cada vez tenía menos fuerza para luchar contra la corriente.

Smith miró el dron que usa para pescar tiburones y se le ocurrió una idea. Podía hacer que el dron llevara un flotador hasta la joven.

“Siendo realistas, no podría aguantar mucho más”, dijo el pescador.

Sin embargo, el primer intento de Smith de lanzarle el flotador falló. Debido al viento y a que calculó mal la distancia, el flotador quedó demasiado lejos de la adolescente.

"Estaba temblando mucho", dijo Smith. "Tenía muchos nervios, casi lloro".

Otra persona que se encontraba en la escena le dio otro flotador y Smith hizo un segundo intento para ayudar a la menor.

"Volé el dron de nuevo y después del primer intento me di cuenta de lo ventoso que estaba", dijo Smith. "Entonces lo bajé, tuve que ir cada vez más despacio hasta ella porque era la última oportunidad que íbamos a tener".

Afortunadamente, esta vez la joven pudo tomar el flotador que la mantuvo a salvo mientras llegaban los servicios de emergencia.

"Si no hubiera sido por ese segundo intento, (la chica) no habría sobrevivido", dijo Smith. "Los rescatistas, la policía y los servicios de emergencia dijeron que no habría sobrevivido", contó el pescador a la cadena.

La joven fue examinada por un equipo médico y enviada a casa con un certificado de buena salud.

De acuerdo con CBS12 los salvavidas no se encontraban en el lugar, ya que no patrullarán la playa hasta después del Memorial Day. Además, el medio indicó que el día del incidente estaba colocada una bandera roja en la playa que indicaba condiciones peligrosas debido al fuerte oleaje y a la corriente.

