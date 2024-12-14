"Esto ha ido demasiado lejos": gobernadora de NY urge a actuar contra drones misteriosos

Video Drones no identificados sobrevuelan Nueva Jersey durante un mes, causando alarma entre residentes y autoridades

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, hizo un llamado a los legisladores a endurecer las leyes que regulan la operación de drones, luego de que varios de estos dispositivos sobrevolaron sin autorización el Aeropuerto Internacional Stewart, ocasionando interrupciones en los vuelos.

Las pistas del aeropuerto, ubicado a unas 60 millas al norte de la ciudad de Nueva York, fueron cerradas durante aproximadamente una hora el viernes por la noche debido a la actividad de drones en el espacio aéreo, dijo Hochul.

"Esto ha ido demasiado lejos", dijo en un comunicado.

La gobernadora pidió al Congreso que apruebe una legislación para endurecer la supervisión de los drones por parte de la Agencia Federal de Aviación (FAA en inglés) y dar más autoridad a las agencias policiales estatales y locales para investigar la actividad.

"Extender estos poderes al estado de Nueva York y a nuestros pares es esencial", dijo. “Hasta que esos poderes se otorguen a los funcionarios estatales y locales, la administración Biden debe intervenir enviando fuerzas federales adicionales a Nueva York y la región circundante para garantizar la seguridad de nuestra infraestructura crítica y de nuestra gente”.

Desde mediados de noviembre, residentes y autoridades han reportado múltiples avistamientos de drones que han sobrevolado varias partes de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania . Las autoridades en esos estados han hecho llamados al gobierno federal a que investigue quién está detrás de los aparatos.

También han sido reportados avistamientos en bases militares operadas por Estados Unidos en Reino Unido, y en ese país investigadores sostienen que un “actor estatal” podría estar detrás de esos aparatos. En el caso de los avistamientos en Estados Unidos, el Pentágono ha dicho que no hay evidencia de que algún poder extranjero esté operando los drones.

¿Son peligrosos estos drones misteriosos?

La Casa Blanca ha dicho que una revisión de los avistamientos reportados muestra que muchos de ellos son en realidad aviones tripulados que vuelan legalmente, haciendo eco de la opinión de funcionarios y expertos en drones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) y el FBI también dijeron en una declaración conjunta que no tienen evidencia de que los avistamientos representen “una amenaza para la seguridad nacional o pública o tengan un nexo extranjero”.

La asambleísta republicana Dawn Fantasia, quien fue informada por DHS, dijo que los drones reportados tenían hasta 6 pies de diámetro y a veces viajan con las luces apagadas.

Esto es mucho más grande que los que suelen volar los aficionados a los drones y dijo que parecen evitar la detección mediante métodos tradicionales como helicópteros y radio.

¿Quién está detrás de los drones?

Las autoridades dicen que no saben quién está detrás de los drones. El FBI, DHS y la policía estatal están investigando los avistamientos.

Las autoridades dicen que no saben si se trata de un dron que ha sido visto muchas veces o si hay varios aviones volando en un esfuerzo coordinado.

La especulación ha aumentado en línea, y algunos han expresado su preocupación de que el dron o los drones puedan ser parte de un plan de agentes extranjeros.

Los funcionarios estadounidenses han enfatizado que las investigaciones estatales y federales en curso no han encontrado evidencia que respalde esos temores.

Dos congresistas republicanos del área de Jersey Shore, Chris Smith y el representante estadounidense Jeff Van Drew, han pedido al ejército que derribe los drones, citando preocupaciones de seguridad.

El Pentágono insiste en que los drones no representan una amenaza desde el exterior.

El portavoz del Pentágono, mayor general Pat Ryder, dijo el jueves que la evaluación inicial del ejército después de consultar con el DHS y el Consejo de Seguridad Nacional (que los drones no son de origen extranjero) permanece sin cambios.

La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo el miércoles que los aviones no son drones militares estadounidenses.

¿Qué han dicho los funcionarios sobre los misteriosos avistamientos de drones?

El virtual presidente electo Donald Trump ha publicado que cree que el gobierno sabe más de lo que dice. “Hágaselo saber al público, y ya. De lo contrario, ¡¡¡dispárenles!!!” publicó en su sitio de redes sociales.

El senador estadounidense Richard Blumenthal, de Connecticut, dijo el jueves que los drones deberían ser “derribados, si es necesario”, aún cuando no está claro quienes están operando los drones.

"Deberíamos hacer algunos análisis de inteligencia muy urgentes y sacarlos del cielo, especialmente si sobrevuelan aeropuertos o bases militares", dijo Blumenthal.

Los expertos, sin embargo, advierten que no se debe disparar a nada que esté en el cielo.

Trisha Bushey, de 48 años, del municipio de Lebanon, Nueva Jersey, vive cerca del embalse de Round Valley, donde ha habido numerosos avistamientos y dijo que no cree en la afirmación de que los drones no representan un riesgo para la seguridad pública.

“¿Cómo puedes decir que no representa una amenaza si no sabes qué es?” ella dijo. "Creo que es por eso que tanta gente está inquieta".

Con información de The Associated Press.

