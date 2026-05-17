EE.UU. Cómo la alcaldesa de un pequeño suburbio de Los Ángeles terminó siendo una agente ilegal para el gobierno chino Eileen Wang, de 58 años, se declaró culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino y renunció a su cargo como alcaldesa de la pequeña ciudad de Arcadia, en el condado de Los Ángeles. Wang trabajó difundiendo propaganda en favor de la República Popular China.





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Mientras el presidente Donald Trump se preparaba esta semana para despegar a China en una visita oficial en la que lo acompañaron al menos una docena de magnates estadounidenses, en California la alcaldesa de un pequeño suburbio de Los Ángeles reconocía su culpabilidad en fungir como agente ilegal que actuó en nombre del gobierno de la República Popular China.

Eileen Wang, la alcaldesa de Arcadia, fue acusada en abril de un cargo por actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero en Estados Unidos. Se le acusó de cumplir instrucciones de funcionarios chinos, como compartir artículos favorables a Beijing, sin notificar previamente al gobierno estadounidense, como exige la ley.

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Llegó a un acuerdo con el departamento de Justicia para aceptar la culpabilidad de los cargos. Los abogados de Wang, Jason Liang y Brian Sun, dijeron en un comunicado que ella reconoce la gravedad del cargo y asume la responsabilidad por "errores personales del pasado".

La mujer, de 58 años, fue elegida en noviembre de 2022 para un concejo municipal de cinco integrantes, del cual se selecciona al alcalde de Arcadia de manera rotativa.

Este suburbio, a 13 millas al noreste de la ciudad de Los Ángeles, tiene una población de unas 53,000 personas, de los cuales unos dos tercios son ciudadanos asiáticos, y con una alta concentración de residentes chinos.

Wang lo llama "un desvío en el camino"

Según el relato del departamento de Justicia, desde finales de 2020 hasta 2022, Wang y Yaoning "Mike" Sun, de 65 años y residente de Chino Hills, trabajaron bajo la dirección y el control de funcionarios del gobierno de la República Popular China y coordinaron con personas radicadas en Estados Unidos para promover los intereses de China, entre otras cosas, difundiendo propaganda a favor de China en Estados Unidos.

Sun cumple una condena de cuatro años en una prisión federal tras declararse culpable en octubre de 2025 de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero.

En ese entonces, Wang estaba comprometida con Sun, indicaron sus abogados. Ella ha dicho que esa relación terminó en la primavera de 2024, pero le atribuye sus errores: "su confianza y amor por, al parecer, la persona equivocada", la habrían llevado a "finalmente desviarse del camino".

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Wang y Sun colaboraron para gestionar US News Center, un sitio web que pretendía ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense local. Wang y Sun recibieron y ejecutaron directivas de funcionarios del gobierno de la República Popular China para publicar contenido a favor de China en el sitio web, indica el departamento de Justicia.

"En junio de 2021, un funcionario de la República Popular China contactó a Wang y a otras personas a través de la aplicación de mensajería cifrada WeChat con artículos de noticias preescritos, incluyendo un ensayo escrito por un funcionario de la República Popular China en Los Angeles Times".

El artículo propagandístico, según los fiscales, expresaba que "la postura de China sobre el tema de Xinjiang: no hay genocidio en Xinjiang; no existe el ‘trabajo forzoso’ en ninguna actividad productiva, incluyendo la producción de algodón. Difundir tales rumores tiene como objetivo difamar a China, destruir la seguridad y la estabilidad de Xinjiang, debilitar la economía local y reprimir el desarrollo de China".

A los pocos minutos de haber sido contactada por el funcionario chino, Wang publicó la nota en su propio sitio web y le respondió con un vínculo al artículo, algo que también hicieron los otros presentes en el grupo de chat. A esto el funcionario chino respondió: "qué rapidez, gracias a cada uno".

Estados Unidos y otros países han declarado que las políticas de Beijing contra los uigures equivalían a genocidio y crímenes de lesa humanidad.

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Wang también se comunicó con John Chen, quien igualmente se declaró culpable de ser agente del gobierno chino y fue condenado a 20 meses de prisión.

Se espera que Wang comparezca ante un tribunal federal el lunes por la tarde en el centro de Los Ángeles y se declare culpable en las próximas semanas. Puede recibir una pena de hasta 10 años en una prisión federal.

Sobre la trayectoria de Wang como funcionaria electa en Arcadia, el administrador municipal Dominic Lazzaretto indicó en un comunicado de prensa que no ni las finanzas ni el personal de la ciudad estuvieron involucrados.