Cambiar Ciudad
Empleo

El mercado de trabajo mostró números sólidos en febrero: generó 151,000 nuevos empleos

El segundo reporte de desempleo de la presidencia de Trump comienza a mostrar los primeros datos de su presidencia, aunque aún no reflejan el impacto de los despidos en el gobierno federal, ya que miles de desempleados siguen recibiendo su salario.

Por:
Univision
Video ¿Qué impacto puede tener el plan de deportaciones masivas de Trump en la economía de EEUU? Te explicamos

La tasa de desempleo en el mes de febrero se situó en el 4.1%, subiendo ligeramente respecto al mes previo, luego de que la economía de Estados Unidos sumara 151,000 puestos, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. Este reporte de empleo aún no refleja los sacudones de despidos en las agencias federales debido a que muchos empleados despedidos continúan recibiendo paga, según explican expertos.

Los sectores con mayor crecimiento fueron el de atención médica, actividades financieras, transporte y almacenamiento y asistencia social. En contraste, el empleo en el gobierno federal disminuyó. El salario promedio por hora subió un 0.3%, alcanzando $35.93, y ha crecido un 4.0% en los últimos 12 meses.

PUBLICIDAD

En cuanto al desempleo entre hispanos, la tasa se mantuvo prácticamente sin cambios en 5.2%. Aunque el empleo en general mostró un crecimiento estable, el número de personas trabajando medio tiempo por razones económicas aumentó en 460,000, alcanzando los 4.9 millones. Además, la cantidad de personas fuera de la fuerza laboral que desean un empleo creció en 414,000, llegando a 5.9 millones.

Se trata del segundo reporte mensual de desempleo de la nueva era de Donald Trump en la Casa Blanca.

Más sobre Empleo

Se espera que la Fed recorte su tasa de interés por primera vez este año y dé pistas sobre la economía
4 mins

Se espera que la Fed recorte su tasa de interés por primera vez este año y dé pistas sobre la economía

Estados Unidos
Se acelera la inflación y se enfría el empleo: qué se espera de la Fed ante este escenario complicado
7 mins

Se acelera la inflación y se enfría el empleo: qué se espera de la Fed ante este escenario complicado

Estados Unidos
La Reserva Federal mantiene su tasa de interés y resiste a la presión de Trump
4 mins

La Reserva Federal mantiene su tasa de interés y resiste a la presión de Trump

Estados Unidos
La economía de EEUU crea más trabajo del esperado aunque la tasa de desempleo sube ligeramente hasta el 4.2%
4 mins

La economía de EEUU crea más trabajo del esperado aunque la tasa de desempleo sube ligeramente hasta el 4.2%

Estados Unidos
El tracker con el que seguiremos cómo le va a la economía con Trump 2.0
1 mins

El tracker con el que seguiremos cómo le va a la economía con Trump 2.0

Estados Unidos
'DOGE' desangra empleos en el gobierno y hace que EEUU pierda puestos de trabajo como no se veía desde la Gran Recesión
4 mins

'DOGE' desangra empleos en el gobierno y hace que EEUU pierda puestos de trabajo como no se veía desde la Gran Recesión

Estados Unidos
DoorDash deberá pagar 17 millones de dólares a repartidores de NY por usar sus propinas para pagar salarios
3 mins

DoorDash deberá pagar 17 millones de dólares a repartidores de NY por usar sus propinas para pagar salarios

Estados Unidos
Desempleo baja al 4.0% en enero y se crean 143,000 puestos de trabajo
4 mins

Desempleo baja al 4.0% en enero y se crean 143,000 puestos de trabajo

Estados Unidos
La economía de EEUU generó en diciembre la sólida cifra de 256,000 nuevos empleos
3 mins

La economía de EEUU generó en diciembre la sólida cifra de 256,000 nuevos empleos

Estados Unidos
La economía sumó 227,000 nuevos empleos en noviembre, un rebote que muestra renovada fortaleza del mercado laboral
3 mins

La economía sumó 227,000 nuevos empleos en noviembre, un rebote que muestra renovada fortaleza del mercado laboral

Estados Unidos

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Despidos en agencias federales

Los pronósticos previos anticipaban que en febrero el mercado laboral se contrajera un poco. Los empleadores anunciaron que hubo más de 170,000 despidos durante el segundo mes del año, un aumento del 103% respecto al 2024, de acuerdo con un análisis de CNN: es el número más alto de despidos en un mes de febrero desde 2009, según el informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas.

El sector más afectado fue el gubernamental, con 62,242 recortes impulsados por el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), manejado por Elon Musk, que eliminó empleos gubernamentales y canceló contratos federales que también generaban empleo fuera del estado.

Estas medidas también golpearon a organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas, generando despidos en sectores como la venta minorista, la tecnología y productos de consumo.

Aranceles y despidos generan incertidumbre económica en EEUU

A pesar de este panorama, los datos oficiales de febrero de empleo aún no reflejan el impacto total de estos recortes, ya que muchos trabajadores federales siguen recibiendo pagos durante períodos de notificación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, economistas advierten que la incertidumbre económica, impulsada por recortes federales, guerras comerciales con aranceles a los principales aliados comerciales y el aumento de quiebras empresariales, podría afectar la contratación en los próximos meses.

El informe de ADP, que sigue la contratación del sector privado, fue mucho más débil de lo esperado para febrero. ADP señaló la incertidumbre de la política gubernamental y una desaceleración del gasto del consumidor como posibles problemas.

Video Siguen los despidos masivos: cerca de 7,000 empleados del Seguro Social perderán sus puestos
Relacionados:
EmpleoContrataciónDesempleoEstados UnidosInterésEconomíaCrisis económica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD