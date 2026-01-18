Estados Unidos de América Estos son los países que han recibido invitación de Trump para sumarse a la Junta de la Paz Cuatro países dieron a conocer que Estados Unidos los invitó a unirse a la “Junta de la Paz” del presidente Donald Trump, una organización con la que busca generar las condicioe s a favor de Gaza.

Trump planea visitar Jordania

Cuatro países dieron a conocer que Estados Unidos los invitó a unirse a la “Junta de la Paz” del presidente Donald Trump, una organización que supervisará los próximos pasos en Gaza.

De acuerdo con AP, una contribución de 1,000 millones de dólares asegura la membresía permanente en la junta liderada por Trump en lugar de un nombramiento de tres años, que no tiene requisito de contribución, según un funcionario de Estados Unidos.

El funcionario dijo que el dinero recaudado se destinará a la reconstrucción de Gaza.

¿Qué países se podrían sumar a la Junta de Paz?

Hasta este domingo, los países de Jordania, Grecia, Chipre y Pakistán reportaron haber recibido invitaciones para unirse a la junta.

Mientras que los países de Canadá, Turquía, Egipto, Paraguay, Argentina y Albania anunciaron previamente que habían sido invitados por el gobierno estadounidense.

Los miembros de la junta supervisarán los próximos pasos en Gaza a medida que el alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre y que avanza hacia una segunda fase; que incluye:

Comité palestino en Gaza

Despliegue de una fuerza de seguridad internacional

Desarme de Hamás

Reconstrucción del territorio devastado por la guerra

En cartas enviadas a líderes mundiales para ser “miembros fundadores”, Trump dijo que la Junta de la Paz “emprendería un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales”.



¿Junta de Paz sustituirá a la ONU?

La Junta de Paz creada por Donald Trump podría convertirse en un rival de las Naciones Unidas, cuya influencia ha sido disminuida por importantes recortes de fondos por parte de la administración Trump y otros donantes.

Mientras que su órgano más poderoso, el Consejo de Seguridad de la ONU, ha sido bloqueado debido a que vetos de Estados Unidos le han impedido tomar medidas para poner fin a la guerra en Gaza.

Las cartas de invitación de Trump para la Junta de la Paz señalaron que el Consejo de Seguridad había respaldado el plan estadounidense que incluye la creación de la junta de la que también se ha deslindado Israel.

“No fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en una crítica a Washington.

Los miembros del comité ejecutivo incluyen al secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado de Trump. Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el exprimer ministro británico Tony Blair, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump Robert Gabriel, junto con un empresario israelí, el multimillonario Yakir Gabay.

Los miembros también incluyen representantes de los monitores del alto al fuego Qatar, Egipto y Turquía. Turquía tiene una relación tensa con Israel pero buenas relaciones con Hamás y podría desempeñar un papel importante en persuadir al grupo para que ceda el poder en Gaza y se desarme.

