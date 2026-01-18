Estados Unidos de América

Estos son los países que han recibido invitación de Trump para sumarse a la Junta de la Paz

Cuatro países dieron a conocer que Estados Unidos los invitó a unirse a la “Junta de la Paz” del presidente Donald Trump, una organización con la que busca generar las condicioe s a favor de Gaza.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump planea visitar Jordania

Cuatro países dieron a conocer que Estados Unidos los invitó a unirse a la “Junta de la Paz” del presidente Donald Trump, una organización que supervisará los próximos pasos en Gaza.

De acuerdo con AP, una contribución de 1,000 millones de dólares asegura la membresía permanente en la junta liderada por Trump en lugar de un nombramiento de tres años, que no tiene requisito de contribución, según un funcionario de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El funcionario dijo que el dinero recaudado se destinará a la reconstrucción de Gaza.

¿Qué países se podrían sumar a la Junta de Paz?

Hasta este domingo, los países de Jordania, Grecia, Chipre y Pakistán reportaron haber recibido invitaciones para unirse a la junta.

Mientras que los países de Canadá, Turquía, Egipto, Paraguay, Argentina y Albania anunciaron previamente que habían sido invitados por el gobierno estadounidense.

Los miembros de la junta supervisarán los próximos pasos en Gaza a medida que el alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre y que avanza hacia una segunda fase; que incluye:

Más sobre Estados Unidos de América

OTAN se solidariza con Dinamarca por Groenlandia ante amenazas de Trump
1 mins

OTAN se solidariza con Dinamarca por Groenlandia ante amenazas de Trump

Estados Unidos
Miles protestan en Dinamarca contra las amenazas de Donald Trump
2 mins

Miles protestan en Dinamarca contra las amenazas de Donald Trump

Estados Unidos
Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global
5 mins

Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global

Estados Unidos
Qué estados suben el salario mínimo este enero y cuáles lo harán más tarde en 2026
3 mins

Qué estados suben el salario mínimo este enero y cuáles lo harán más tarde en 2026

Estados Unidos
Las historias de los ganadores del premio mayor del Powerball y Mega Millions en 2025
5 mins

Las historias de los ganadores del premio mayor del Powerball y Mega Millions en 2025

Estados Unidos
Qué hay detrás de "6-7" la "palabra del año" que desconcertó a padres y maestros este 2025
5 mins

Qué hay detrás de "6-7" la "palabra del año" que desconcertó a padres y maestros este 2025

Estados Unidos
Nochevieja y Año Nuevo: qué abre y qué cierra este 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026
3 mins

Nochevieja y Año Nuevo: qué abre y qué cierra este 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026

Estados Unidos
Gobierno de Trump impone sanciones a personas y empresas de Venezuela e Irán por supuesto comercio de drones y misiles
3 mins

Gobierno de Trump impone sanciones a personas y empresas de Venezuela e Irán por supuesto comercio de drones y misiles

Estados Unidos
"¿Qué son aranceles?" o "¿Cómo saber si tengo orden de deportación?": las búsquedas más frecuentes en Google de los latinos en EEUU en un año marcado por Trump
5 mins

"¿Qué son aranceles?" o "¿Cómo saber si tengo orden de deportación?": las búsquedas más frecuentes en Google de los latinos en EEUU en un año marcado por Trump

Estados Unidos
Trump dice que EEUU destruyó una "gran instalación" como parte de su campaña contra Venezuela: ¿qué se sabe?
4 mins

Trump dice que EEUU destruyó una "gran instalación" como parte de su campaña contra Venezuela: ¿qué se sabe?

Estados Unidos
  • Comité palestino en Gaza
  • Despliegue de una fuerza de seguridad internacional
  • Desarme de Hamás
  • Reconstrucción del territorio devastado por la guerra

En cartas enviadas a líderes mundiales para ser “miembros fundadores”, Trump dijo que la Junta de la Paz “emprendería un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales”.

¿Junta de Paz sustituirá a la ONU?

La Junta de Paz creada por Donald Trump podría convertirse en un rival de las Naciones Unidas, cuya influencia ha sido disminuida por importantes recortes de fondos por parte de la administración Trump y otros donantes.

Mientras que su órgano más poderoso, el Consejo de Seguridad de la ONU, ha sido bloqueado debido a que vetos de Estados Unidos le han impedido tomar medidas para poner fin a la guerra en Gaza.

PUBLICIDAD

Las cartas de invitación de Trump para la Junta de la Paz señalaron que el Consejo de Seguridad había respaldado el plan estadounidense que incluye la creación de la junta de la que también se ha deslindado Israel.

“No fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en una crítica a Washington.

Los miembros del comité ejecutivo incluyen al secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado de Trump. Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el exprimer ministro británico Tony Blair, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump Robert Gabriel, junto con un empresario israelí, el multimillonario Yakir Gabay.

Los miembros también incluyen representantes de los monitores del alto al fuego Qatar, Egipto y Turquía. Turquía tiene una relación tensa con Israel pero buenas relaciones con Hamás y podría desempeñar un papel importante en persuadir al grupo para que ceda el poder en Gaza y se desarme.

TLS

Mira también:

Relacionados:
Estados Unidos de AméricaDonald TrumpDonald TrumpGaza

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX