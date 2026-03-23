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¿Quién fundó OnlyFans? En esta fecha Leonid Radvinsky compró la red social para adultos

Te contamos de cuánto es el patrimonio neto del dueño de una de las plataformas para adultos más famosas

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Este lunes 23 de marzo del 2026, se dio a conocer la muerte de Leonid Radvinsky, a sus 43 años, propietario de una de las plataformas para adultos más populares a nivel mundial, con ingresos de más de 700 millones de dólares: OnlyFans.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", comunicaron.

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A continuación te contamos quién fundó la plataforma de contenido para adultos y en cuántos millones está valuada.

¿Quién fundó OnlyFans y cuándo la compró Leo Radvinsky

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Leonid Radvinsky nació en Ucrania y tiene licenciatura en economía en la Universidad Northwestern en Illinois en Estados Unidos.

Realmente, OnlyFans fue fundada por Timothy Stokely y Guy Stokely junto con su hermano en el año 2016 y fue hasta el año 2018 que Radvinsky compró el 75 % de la plataforma.

De acuerdo con la página oficial de la plataforma , desde 2018 estuvo como director y accionista mayoritario, pero no solo trabajaba para la misma empresa, sino que fue inversor de otros negocios y hacía filantropía.

Aunque la plataforma es del Reino Unido, obtiene la mayoría de sus beneficios en Estados Unidos. En el año 2025, los dividendos (pagos que reciben los accionistas) tuvieron un valor de más de 700 millones de dólares, el cual es uno de los mayores que puede tener una empresa británica.

El patrimonio neto en tiempo real de Radvinsky es de 4700 millones de dólares, posicionándose en el puesto número 908 de las personas más ricas del mundo de acuerdo con Forbes.

¿Cómo funciona OnlyFans?

El modelo de trabajo de la plataforma de adultos consiste en que los creadores ofrecen material a los usuarios dentro de la misma, en la cual se quedan con el 20% de las ganancias de lo que generen.

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El contenido puede ser de todo tipo (mientras no infrinja las leyes de seguridad), desde publicación de fotos, videos de desnudos o actos sexuales.

Según Forbes, en la última década la plataforma ha distribuido más de 25 millones de dólares a los creadores de contenido.

Historia de Leonid Radvinsky

Hace más de 20 años, Radvinsky dirigió un sitio web en el cual daba accesos a contraseñas ilegales y pirateadas de sitios pornográficos. Entre ellos estaba Password Universe, el cual se afirmaba que ofrecía a los pedófilos más de 10,000 contraseñas ilegales para adolescentes.

De acuerdo con Forbes México, otro sitio era Working Passes, en el que uno de los enlaces contenía niños de 16 años. También había otros enlaces en donde se mostraban a actores menores de 18 años y relaciones sexuales con animales.

Según Internet Watch Foundation ( IWF), la cual es una fundación que se dedica a la eliminación de esta clase de contenido, no encontraron material que sea ilegal.


ALM

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