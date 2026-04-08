Noticias Desaparece mujer en Bahamas: esposo afirma que fuertes vientos la hicieron caer de la lancha al mar Autoridades locales y federales estadounidenses continúan con la búsqueda de Lynette Hooker, de 55 años, luego de la versión del accidente que dio su esposo Brian Hooker.

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La Real Policía de las Bahamas mantiene la búsqueda de Lynette Hooker, de 55 años y residente de Michigan, quien desapareció tras caer desde una lancha neumática mientras se dirigía a su yate Soulmate por la noche del sábado 4 de abril de 2026.

La mujer y su esposo, Brian Hooker, salieron alrededor de las 19:30 horas desde Hope Town, en las islas Abaco, rumbo a su embarcación.

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El hombre declaró que durante el trayecto, las condiciones adversas del mar provocaron que Lynette cayera al agua, siendo arrastrada mar adentro por fuertes corrientes; ella sostenía la llave de la lancha al momento del accidente, lo que hizo que el motor se detuviera.

Brian Hooker, de 58 años, agregó el miércoles en un comunicado publicado en redes sociales que "el mar impredecible y los fuertes vientos" causaron que su "querida Lynette cayera de nuestra pequeña lancha".

A pesar de los desesperados intentos por llegar hasta ella, los vientos y las corrientes nos alejaron aún más. Seguimos buscándola y ese es mi único objetivo Brian Hooker, esposo de la mujer desaparecida



Después, el esposo remó hasta la orilla, llegando a un puerto deportivo alrededor de las 4:00 a.m. del domingo, donde alertó a las autoridades.

La operación de búsqueda y rescate se realiza por tierra, mar y aire, con la colaboración de la Guardia Costera de Estados Unidos. El Departamento de Estado confirmó que está trabajando junto a las autoridades bahameñas para brindar asistencia a la familia.

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Hija de Lynette Hooker cuestiona versión del esposo y pide investigación exhaustiva

Karli Aylesworth, hija de Lynette Hooker, solicitó que las autoridades realicen una investigación íntegra sobre la desaparición de su madre: una "investigación completa y exhaustiva", declaró a ABC News.

Señaló que Lynette está en buena forma física y es buena nadadora, y explicó que su padrastro le dijo que había intentado lanzarle un chaleco salvavidas, aunque no sabe si lo alcanzó.

La hija enfatizó que desea que su madre sea encontrada y subrayó la importancia de examinar a fondo las circunstancias del incidente.

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La familia Hooker es reconocida por su pasión por la navegación y documenta sus viajes en redes sociales bajo el nombre de The Sailing Hookers.