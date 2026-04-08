Ácido Fólico El 97% de la harina de maíz de Gruma en EU ya incluye ácido fólico para evitar defectos en bebés La medida se alinea con la nueva ley de California que exige la fortificación de la masa de maíz y busca reducir los defectos del tubo neural

Video Incluirán ácido fólico en masa para cuidar de hispanas embarazadas

A partir de 2026, el 97% de las ventas minoristas de harina de masa de maíz de Gruma en Estados Unidos incluyen ácido fólico y la compañía prevé que el resto de sus productos estén fortificados antes de julio, según un comunicado.

Mission Foods también añadió ácido fólico a todas sus tortillas de maíz, tanto de marca propia como de marca privada, desde 2024.

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La medida se alinea con la nueva ley de California que exige la fortificación de la masa de maíz y busca reducir los defectos del tubo neural, afecciones graves que afectan a unos 2.000 bebés al año en Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas.

Estos defectos son malformaciones graves que afectan la columna y el cerebro del bebé, como la espina bífida y la anencefalia, y ocurren en las primeras semanas del embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

La acción de los grandes productores podría incentivar que fabricantes más pequeños adopten la fortificación a nivel nacional.

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Expansión y respaldo a la fortificación con ácido fólico

California es el primer estado que obliga a añadir ácido fólico a la harina de masa de maíz, y Alabama implementará una medida similar en junio.

Otros estados como Florida, Georgia, Oklahoma y Oregon estudian legislación comparable, mientras que Texas, Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania han mostrado "interés activo", de acuerdo con AP.

Estudios de casi 30 años en Estados Unidos muestran que la fortificación de panes y pastas con ácido fólico ha reducido alrededor de 30% los defectos graves del tubo neural.

Mientras que expertos en salud pública destacan que la fortificación es segura, efectiva y rentable, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan su consumo crítico antes y durante las primeras semanas del embarazo.