Noticias Tiroteo en la Universidad de Iowa deja al menos tres alumnos heridos durante los disturbios "El Departamento de Policía de Iowa está investigando un tiroteo ocurrido este domingo", señalaron las autoridades locales en un comunicado



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Este domingo 19 de abril, autoridades estatales informaron que tres personas resultaron heridas tras un tiroteo en la Universidad de Iowa esta madrugada.

La institución había emitido una alerta reportando disparos de armas de fuego cerca del área del campus.

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Hasta ahora se ha informado que las víctimas del ataque han sido llevadas a hospitales próximos al área debido a las heridas de bala. Los responsables no han sido detenidos.

"El Departamento de Policía de Iowa está investigando un tiroteo ocurrido este domingo", señalaron las autoridades locales en un comunicado.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, se pronunció y dijo que "este acto de violencia sin sentido" ha devastado a la comunidad universitaria y al estado.